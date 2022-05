Resultado da Lotofácil concurso 2530 de hoje, quarta (25/05/22)

Hoje, quarta-feira, dia 25 de maio, as Loterias Caixa realiza o sorteio dos números do resultado da Lotofácil concurso 2530 a partir das 20h (horário de Brasília). O sorteio ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e o prêmio estimado é de R$ 5 milhões.

Resultado da Lotofácil concurso 2530

Confira os números do resultado da Lotofácil de hoje:

Prêmio da Lotofácil

São cinco faixas de premiação e cada uma paga um prêmio para os acertadores de 11 a 15 dezenas do resultado da Lotofácil concurso 2530. A quantia principal vai para quem acertar todas os números do resultado.

São distribuídos os valores de: R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. Após a dedução dos prêmios fixos, 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas.

Dessa forma, o prêmio principal pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa. Se não houver acertador do resultado da Lotofácil 2275, independentemente da faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa.

Próximo sorteio – De acordo com o calendário das Loterias Caixa, o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2531, será realizado nesta quinta-feira, dia 26. Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.