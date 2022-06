Salário dos jogadores do Flamengo: 7 maiores cifras em 2022

O Flamengo é o time brasileiro com a maior folha salarial do país. O número se consolidou ainda mais a partir da temporada 2019, quando o investimento gerou títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro no biênio 2019 e 2020. O rubro-negro investe mais de R$36 milhões por mês, isso incluindo o salário dos jogadores do Flamengo (profissional + categoria de base) e comissão técnica.

De todo o elenco, pelo menos quatro jogadores ganham próximo ou até mais de R$1 milhão por mês. São eles Gabigol, o atacante Bruno Henrique, o meia Arrascaeta e o lateral Filipe Luís. Esses valores levam em consideração o salário CLT e os direitos de imagem.

1º Gabriel Barbosa – R$ 1,6 milhão – Salário dos jogadores do Flamengo

Uma das principais estrelas do Flamengo, Gabigol tem um dos maiores salários da equipe. Até o início do ano, ele e Kenedy faziam a dupla mais cara do elenco, até que o companheiro foi solicitado de volta ao Chelsea. Gabigol recebe um total de 1,6 milhões de reais por mês do clube, o que o deixa no top 3 de jogadores mais bem pagos no Brasil.

Nesse ranking, o jogador do Flamengo fica atrás apenas de Dudu, do Palmeiras, que recebe um total de 2,1 milhões de reais por mês. Vale ressaltar que Gabigol é o principal atacante da equipe rubro negra carioca e tem contrato fechado com o time até 2024.

O camisa 9, vale destacar, é a contratação mais cara da história do Flamengo. Em 2019, o jogador, que estava emprestado a Inter de Milão, custou R$ 97 milhões. O alto investimento, no entanto, valeu a pena. O atacante foi crucial para o título da Libertadores de 2019 e o bicampeonato brasileiro (2019 e 2020).

2º David Luiz – R$1,5 milhão/mês salário no Flamengo

Ex-jogador da seleção brasileira, David Luiz também tem um dos salários mais altos no Flamengo, time em que joga atualmente. O atleta recebe aproximadamente R$1,5 milhão por mês, em um contrato que é válido até dezembro de 2022.

Antes do Flamengo, o zagueiro estava jogando na Europa. E sua negociação foi bem difícil devido ao alto salário para o clube brasileiro. O valor pelo qual o jogador foi contratado é praticamente o mesmo que pediu ao Benfica, de Portugal, no ano passado.

O clube português queria pagar 2 milhões de euros (aproximadamente R$ 12,5 milhões). De acordo com o UOL, se calcular baseado no R$1,5 milhão por mês, durante toda a temporada o atleta pode receber cerca de R$ 19,5 milhões.

3º Bruno Henrique – R$1,2 milhão/mês salário no Flamengo

Aos 31 anos, Bruno Henrique tem um salário de aproximadamente R$1,2 milhão por mês. Ele está com contrato firmado com o Flamengo até o final de 2023.

Atualmente, o jogador se encontra lesionado e corre o risco de não mais jogar pelo Flamengo em 2022. O atleta deverá passar por uma cirurgia no joelho direito. No cenário mais otimista, o jogador do Flamengo precisará de quatro meses de intervalo até voltar ao campo, chegando apenas para o final da temporada.

4º Arrascaeta – R$1,1 milhão – Salário dos jogadores do Flamengo

O meia uruguaio também está entre os maiores salários do Flamengo. O seu contrato com o time está firmado até 2026 e seu salário é de R$1,1 milhão por mês. Junto com Gabigol, David Luiz e Bruno Henrique, Arrascaeta está no top 5 dos salários mais altos da equipe do Flamengo. Inclusive, segundo o jornal Extra, o aumento de seu salário deveu-se, justamente, ao pedido do jogador de ter valor equiparado ao da dupla Gabigol e Bruno Henrique.

O uruguaio chegou ao rubro-negro carioca em 2019 e conquistou, desde então, vários títulos importantes para o time: Brasileirão 2019 e 2020, a Libertadores de 2019, a Supercopa de 2020 e 2021 e a Recopa de 2020, além dos cameponatos cariocas.

5º Filipe Luís- R$1 milhão/mês salário no Flamengo

O lateral esquerdo rubro negro também compõe a nata dos atletas com maiores salários no Flamengo. Filipe Luís recebe na faixa de R$1 milhão por mês. Ele chegou ao time carioca em 2019, após passar quase 10 anos no Atlético de Madrid. Nos últimos meses, no entanto, vem se recuperando de uma lesão.

6º Éverton Ribeiro – R$900 mil/mês

Durante o ano passado, o meio de campo Éverton Ribeiro foi visto com bons olhos pelos torcedores e equipes de futebol do país. Chegou a ser escalado por Tite para jogar pela Seleção Brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo, inclusive. Sendo valorizado, nada mais justo do que o jogador receber um salário alto no Flamengo, equipe a qual faz parte.

Éverton Ribeiro ganha, por mês, um valor aproximado de 900 mil reais. O salário configura um dos maiores do futebol brasileiro. Até meados do ano passado, o jogador do Flamengo tinha o valor de mercado equivalente a R$48 milhões.

7º Vitinho – R$700 mil/mês – Salário dos jogadores do Flamengo

Para finalizar a lista de Salário dos jogadores do Flamengo está Vitinho, que chegou ao time carioca em 2018. Sua melhor temporada foi em 2021, quando brilhou na equipe e conseguiu marcar 12 gols na temporada, além de participar de 14 assistências.

Tamanho esforço valorizou o atleta, que, atualmente, ganha R$700 mil por mês na equipe do Flamengo. Seu salário é alto para os padrões brasileiros, apesar de não estar no top 5 dos salários mais altos entre os jogadores do Flamengo.

Ainda vale ressaltar que, segundo o portal “Transfermarkt”, Vitinho é avaliado em 5 milhões de euros. O ponta esquerda do Flamengo está em negociação com outros times agora, já que tem contrato com a equipe carioca apenas até o fim de 2022.