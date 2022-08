Conheça Pedro, craque do Flamengo e artilheiro da Libertadores 2022

Pedro Guilherme, jogador do Flamengo, é o artilheiro da Libertadores 2022 com oito gols. Com a ausência de Bruno Henrique por lesão, o atleta tornou-se a principal peça no ataque do Rubro-Negro ao lado de Gabigol e Arrascaeta. Pedro vem se tornando cada vez mais indispensável para o grupo, ganhando pedidos por vagas na Seleção Brasileira.

Conheça a trajetória do jovem, o salário no clube e quantos gols ele já marcou.

Quem é o artilheiro da Libertadores 2022

Aos 25 anos, Pedro é o artilheiro da Libertadores 2022. Com a camisa do Flamengo, o atacante marcou oito gols desde a fase de grupos até as quartas de final. Com desempenho fenomenal dentro de campo para nenhum torcedor questionar, o atacante vem escrevendo o seu nome na história do clube mas, principalmente, no futebol brasileiro.

Carioca, o jovem deu os primeiros passos no futsal do River, além de jogar no clube da empresa Light, segundo a ESPN Brasil. Ele chegou a fazer testes no Vasco e no Botafogo, como informou a matéria da ESPN, mas foi reprovado em ambos. No Flamengo, entretanto, foi aprovado. Depois de cinco anos, foi mandado embora do clube.

Em entrevista ao site da ESPN, a mãe de Pedro, Maria Cristina Gomes de Abreu, garantiu que o garoto passou por exames após a alegação da baixa estatura.

Aos 16 anos, entretanto, ganhou a oportunidade de jogar nas categorias de base do Duque Caxiens. Meses depois, transferiu-se para o Fluminense. Em 2018, Pedro ganhou a sua primeira chance no profissional do clube tricolor, onde foram 58 jogos e 20 gols, segundo dados do portal Transfermarkt.

Em setembro de 2019, Pedro foi comprado pela Fiorentina pelo valor de 11 milhões de euros, conforme noticiou o portal GE. Na Itália, foram apenas quatro jogos e sem gols marcados, segundo o Transfermarkt. Em janeiro de 2020, então, o Flamengo acertou o empréstimo do jogador.

Somente em janeiro de 2021, quando o empréstimo chegou ao fim, é que o Flamengo optou por comprar Pedro. Hoje, são 131 jogos e 51 gols, conforme indicou o portal de estatísticas Transfermarkt.

Pedro também já vestiu a camisa da Seleção Brasileira. Em 2020, ele ganhou a sua primeira oportunidade com Tite, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo no Catar. Em 13 de novembro, jogou contra a Venezuela, com vitória do Brasil por 1 a 0.

Antes, defendeu a Seleção Sub 23, com sete partidas no Torneio Internacional de Toulon com sete jogos e quatro gols, segundo o Transfermarkt, e a equipe olímpica.

Quantos gols na carreira tem o Pedro?

Pedro tem 55 gols marcados na carreira, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. Os gols foram marcados pelo Fluminense, Flamengo e Fiorentina, com são 193 partidas disputadas em campo.

Quando jogou pela Seleção Brasileira, Pedro só marcou gols em amistosos com a equipe olímpica, em quatro gols. Em 2020, o atleta do Flamengo tornou-se favorito para ocupar uma vaga no ataque da Seleção Canarinho, pelo seu desempenho dentro de campo com o elenco rubro-negro.

Qual é o salário de Pedro no Flamengo?

A última informação sobre o salário de Pedro no Flamengo foi divulgada em janeiro de 2020, quando o atleta foi emprestado pela Fiorentina pela primeira vez ao clube carioca.

Segundo o jornal O Globo, o salário do atacante ficou na faixa de R$500 mil por mês. A negociação com o time italiano, segundo jornal carioca, girou em torno de 1 milhão de euros, ou R$4,6 milhões na época para o Flamengo comprar o jogador, que até tentou ter de graça, mas não conseguiu.

Em 2022, entretanto, Pedro integra a elite do Flamengo, o que indica que o seu salário pode sim estar mais alto, assim como o seu futebol que tem rendido frutos ao elenco dentro de campo.

Em dezembro de 2020, o Flamengo exerceu a opção de compra para o centroavante, por 14 milhões de euros, ou 87 milhões de reais na cotação da época, segundo o portal GE, por seis parcelas. O contrato é válido até 2025.

