UFC hoje: onde assistir todas as lutas e horário neste sábado (05/03)

Saiba quais são todas as lutas do UFC neste sábado, 5 de março, e onde assistir ao vivo

O UFC 272 recebe neste sábado, 05/03, a disputa entre Colby Covington e Jorge Masvidal, no peso meio-médio, pelo Card Principal na T-Mobile Arena, em Las Vegas. Com início a partir das 20h, o evento conta com a transmissão do canal Combate, somente para assinantes. Confira todas as informações do UFC hoje e quem são os brasileiros.

Onde assistir UFC hoje

O UFC 272 hoje, 5 de março de 2022, vai passar no canal Combate, a partir das 20h, pelo horário de Brasília, para todos os estados do Brasil aos assinantes. Com narração de Rhoodes Lima, André Azevedo e comentários de Luciano Andrade, a atração começa com o Card Preliminar e o Principal, com início a partir da meia noite de sábado para domingo.

As duas primeiras lutas do Card Prelimar serão transmitidas de graça através do UFC Brasil no Facebook aos internautas e também no canal SporTV 3 para os assinantes.

Informações do UFC hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 20h e 00h (Horário de Brasília)

Local: T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos

Onde assistir jogo de hoje: Combate, SporTV e Facebook do UFC Brasil

COMBATE – Claro TV: 240 e 740 / Sky: 190 e 590 / Vivo TV: 161 e 785 / Oi TV: 360

Programação do UFC 272 hoje

A luta principal deste sábado, pela sétima etapa da temporada do UFC, apresenta velhos conhecidos no octógono mais famoso do mundo. Colby Covington e Jorge Masvidal, ambos norte-americanos, disputam através da categoria peso meio-médio no Card Principal.

Os dois lutadores eram companheiros de treino, mas agora se enfrentam em lados opostos. Covington é o número 1 do ranking dos meio-médios, enquanto Masvidal aparece em 6º lugar da classificação. Os dois tem em comum a derrota para o atual campeão Kamaru Usman e, por isso, precisam da vitória neste sábado para continuar subindo no ranking e consequentemente brigar pelo cinturão.

Além disso, cinco brasileiros estarão presentes no octógono do UFC 272 hoje. Trata-se de Rafael dos Anjos, buscando a segunda vitória seguida desde o retorno ao peso-leve contra Renato Moicano, substituto de última hora para Rafael Fiziev, lesionado.

Também vão lutar Edson Barboza contra Bryce Mitchell, Alex Oliveira mede força com Kevin Holland e Marina Rodriguez contra Yan Xiaonan.

Confira as encaradas da pesagem no UFC hoje.

Agenda UFC hoje

Realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos, o UFC 272 promete grandes emoções para o apaixonado pela modalidade. O Card Principal e o Preliminar trazem disputas com lutadores de todos os países, incluindo a Rússia, Ucrânia, Brasil, Estados Unidos e Romênia.

Para chegar até aqui, eles passaram por muitos treinos e a pesagem, que acontece um dia antes do evento, onde a liga verifica o peso e as medidas de cada atleta. Cada um deles precisa seguir as normas de seu peso, caso contrário, são desclassificados e podem até perder a bolsa no UFC.

A seguir, confira as lutas do UFC hoje.

CARD PRINCIPAL – UFC HOJE

Colby Covington x Jorge Masvidal (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Rafael dos Anjos x Renato Moicano (Peso casado até 72,5 Kg)

Edson Barboza x Bryce Mitchell (Peso-pena até 65,7 Kg)

Kevin Holland x Alex Oliveira (Peso meio-médio até 77,1 Kg)

Serghei Spivac x Greg Hardy (Peso-pesado até 120,2 Kg)

CARD PRELIMINAR – UFC hoje card completo hoje ao vivo

Jalin Turner x Jamie Mullarkey (Peso-leve até 70,3 Kg)

Marina Rodriguez x Yan Xiaonan (Peso-palha até 52,1 Kg)

Nicolae Negumereanu x Kennedy Nzechukwu (Peso meio-pesado até 93 Kg)

Maryna Moroz x Mariya Agapova (Peso-mosca feminino até 56,7 Kg)

Brian Kelleher x Umar Nurmagomedov (Peso-pena até 65,7 Kg)

Timothy Elliott x Tagir Ulanbekov (Peso-mosca até 56,7 Kg)

Devonte Smith x Ludovit Klein (Peso-leve até 70,3 Kg)

Dustin Jacoby x Michal Oleksiejczuk (Peso meio-pesado até 93 Kg)

