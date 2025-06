As colinas estão agitadas com o retorno da Fórmula 1 à Europa para o Grande Prêmio da Áustria, com a disputa pelo título esquentando.

Confira o horário da corrida da F1 no GP da Áustria na Band

Neste domingo, 29 de junho, o público apaixonado por F1 vai assistir o Grande Prêmio da Áustria. Veja como e quando você pode assistir à corrida da F1 l e horário. O Circuito Red Bull Ring, na cidade de Spielberg, na Áustria, recebeu os pilotos da Fórmula 1. Ao todo, foram 71 voltas de 4.318 quilômetros.

Que horas começa a corrida Fórmula 1 hoje?

O GP da Áustria começa às 10h, horário de Brasília, e no Brasil será transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida deste domingo acontece no Red Bull Ring, o mais curto circuito do ano em termos de tempo de volta, com a pole position prevista para este ano em 1:03s, se estiver seco.

Oficialmente, o circuito de 4,3 quilômetros tem 10 curvas, mas apenas sete delas exigem a frenagem dos pilotos. No entanto, é um dos melhores para ultrapassagens, com três zonas DRS consecutivas, desde a reta principal até a Curva 4.

O grid de largada tem Lando Norris na pole position, e Leclerc em 2° e Piastri em terceiro. Veja:

1 Lando Norris, McLaren

2 Charles Leclerc, Ferrari

3 Oscar Piastri, McLaren

4 Lewis Hamilton, Ferrari

5 George Russell, Mercedes

6 Liam Lawson, Racing Bulls

7 Max Verstappen, Red Bull

8 Gabriel Bortoleto, Sauber

9Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

10 Pierre Gasly, Alpino

11 Fernando Alonso, Aston Martin

12 Alex Albon, Williams

13 Isack Hadjar, Racing Bulls

14 Franco Colapinto, Alpino

15 Oliver Bearman, Haas

16 Lance Stroll, Aston Martin

17 Esteban Ocon, Haas

18 Yuki Tsunoda, Red Bull

19 Carlos Sainz, Williams

20 Nico Hulkenberg, Sauber