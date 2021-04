A Agência USP de Inovação (Auspin) lançou, nesta sexta-feira, 9, a Hub USP Inovação, plataforma que abriga projetos, pesquisas, patentes, incubadoras e disciplinas na área de inovação e empreendedorismo, além de nomes e contato de pesquisadores da universidade. O espaço foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ponte entre a inovação e o empreendedorismo e empresas, organizações governamentais, institutos de pesquisa e a própria sociedade.

Mais do que uma plataforma, o objetivo da Hub USP Inovação vai além da divulgação do conhecimento. Com uma busca simples, uma empresa ou organização poderá contatar especialistas e professores ou encontrar um projeto que deseja desenvolvido por uma startup. “A Hub USP tem mais de 1.700 startups cadastradas que nasceram dentro da universidade com base nos conhecimentos adquiridos nas mais de 130 disciplinas de graduação na área de empreendedorismo, inovação e propriedade intelectual”, diz Geciane Porto, vice-coordenadora da Auspin.

São as chamadas empresas com DNA USP, criadas a partir de iniciativas incubadas na universidade ou que seus fundadores e criadores foram alunos ou pesquisadores da USP. Startups como a Loggi, Nubank, iFood, 99 e Gympass estão entre as que foram geradas dentro do ambiente de inovação da USP, desenvolvidas por ex-alunos. “As startups são uma promessa de modernidade e de crescimento econômico”, diz Geciane.

Na plataforma, há uma separação por áreas de busca para facilitar a navegação, são elas: Iniciativas, P&D&I, Competências, Educação, Empresas e Patentes. “Na área de patentes, por exemplo, uma empresa que tenha interesse em determinada tecnologia poderá buscar diretamente no ícone de patentes, onde encontrará dados sobre o criador da tecnologia e a própria tecnologia”, diz Geciane.

Aproximar empresas de pesquisadores

Em outras palavras, o objetivo é o de aproximar pesquisadores, docentes, alunos, organizações, empresas e instituições de pesquisa e todo público da área acadêmica e científica. “Não adianta termos o conhecimento, termos a patente se não pudermos ter um ambiente no qual toda a sociedade possa ter acesso a esse conhecimento, se não pode interagir”, diz Vahan Agopyan, reitor da USP.

“A pandemia nos mostrou e também nos ensinou o quão importante é transferir o conhecimento para a sociedade, porque por meio de pesquisas tecnológicas conseguimos, em poucos meses, colocar produtos no mercado para ajudar no combate à covid-19, com ventiladores, almofadas anatômicas, produtos industriais e robôs, provando que temos, sim, capacidade de desenvolver conhecimento, testar e colocar em prática rapidamente por meio desse esforço de transferência de conhecimento”, completa o reitor.

Geciane explica que a plataforma oferece busca por temas que remetem, a partir da solicitação feita num clique, a empresas que já têm projetos com o tema que se procura ou as que estão em desenvolvimento. É possível obter todas as informações sobre a empresa, incluindo o contato, distribuídas em fichas de identificação. Estudantes com foco no desenvolvimento de pesquisas têm a opção de buscar na plataforma informações adicionais de ajuda para a pesquisa com base em projetos já concluídos e dos quais se pode tirar a experiência.

O endereço de acesso à plataforma é o hubusp.inovacao.usp.br