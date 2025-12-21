Notícias

Youtube ao vivo: assistir o jogo do Corinthians X Vasco ao vivo hoje

Jogo começa às 18h com transmissão ao vivo e de graça

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje Foto: Getty Images

O Corinthians enfrenta o Vasco neste domingo, 21 de dezembro de 2025, a partir das 18h (Horário de Brasília), em jogo da final da Copa do Brasil. Agora, os torcedores querem saber em qual canal vai transmitir o jogo do Corinthians hoje e a boa notícia é que dá para assistir de graça pelo Youtube.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje?

A partida do Corinthians x Vasco vai passar na TV Globo, SporTV, GE TV, Globoplay e Premiere. Para quem não está em casa ou prefere assistir pela internet, o jogo também terá transmissão pelo Youtube.

GE TV: esse é um canal digital gratuito com programação esportiva ao vivo, incluindo partidas de futebol quando há liberação de direitos.

Passo a passo para assistir:

  • Acesse o YouTube pelo celular, computador ou Smart TV.
  • Procure pelo canal GE TV ou GE Globo.
  • Verifique se há transmissão ao vivo programada para o horário do jogo.
  • Clique na live assim que a partida começar.

Pelo Globoplay: outra forma de asssitir online e de graça é pelo streaming da Globo, que faz a retransmissão do que passa na TV aberta.

  • Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);
  • Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em ‘cadastre-se’ e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.
  • Passo 3: volte para a página inicial e clique em ‘agora’. O player da transmissão será disponibilizado nessa aba no horário da transmissão. Clique e aguarde o início do jogo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

