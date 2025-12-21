Youtube ao vivo: assistir o jogo do Corinthians X Vasco ao vivo hoje
Jogo começa às 18h com transmissão ao vivo e de graça
O Corinthians enfrenta o Vasco neste domingo, 21 de dezembro de 2025, a partir das 18h (Horário de Brasília), em jogo da final da Copa do Brasil. Agora, os torcedores querem saber em qual canal vai transmitir o jogo do Corinthians hoje e a boa notícia é que dá para assistir de graça pelo Youtube.
Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje?
A partida do Corinthians x Vasco vai passar na TV Globo, SporTV, GE TV, Globoplay e Premiere. Para quem não está em casa ou prefere assistir pela internet, o jogo também terá transmissão pelo Youtube.
GE TV: esse é um canal digital gratuito com programação esportiva ao vivo, incluindo partidas de futebol quando há liberação de direitos.
Passo a passo para assistir:
- Acesse o YouTube pelo celular, computador ou Smart TV.
- Procure pelo canal GE TV ou GE Globo.
- Verifique se há transmissão ao vivo programada para o horário do jogo.
- Clique na live assim que a partida começar.
Pelo Globoplay: outra forma de asssitir online e de graça é pelo streaming da Globo, que faz a retransmissão do que passa na TV aberta.
- Passo 1: acesse o Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo em seu smartphone (https://globoplay.globo.com/);
- Passo 2: clique no canto superior esquerdo para fazer login caso você já tenha uma conta. Se não, clique em ‘cadastre-se’ e insira os dados solicitados pelo sistema, como nome completo, data de nascimento, gênero e cidade de residência.
- Passo 3: volte para a página inicial e clique em ‘agora’. O player da transmissão será disponibilizado nessa aba no horário da transmissão. Clique e aguarde o início do jogo.