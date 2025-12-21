Youtube ao vivo: assistir o jogo do Corinthians X Vasco ao vivo hoje

O Corinthians enfrenta o Vasco neste domingo, 21 de dezembro de 2025, a partir das 18h (Horário de Brasília), em jogo da final da Copa do Brasil. Agora, os torcedores querem saber em qual canal vai transmitir o jogo do Corinthians hoje e a boa notícia é que dá para assistir de graça pelo Youtube.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje?

A partida do Corinthians x Vasco vai passar na TV Globo, SporTV, GE TV, Globoplay e Premiere. Para quem não está em casa ou prefere assistir pela internet, o jogo também terá transmissão pelo Youtube.

GE TV: esse é um canal digital gratuito com programação esportiva ao vivo, incluindo partidas de futebol quando há liberação de direitos.

Passo a passo para assistir:

Acesse o YouTube pelo celular, computador ou Smart TV.

Procure pelo canal GE TV ou GE Globo.

Verifique se há transmissão ao vivo programada para o horário do jogo.

Clique na live assim que a partida começar.

Pelo Globoplay: outra forma de asssitir online e de graça é pelo streaming da Globo, que faz a retransmissão do que passa na TV aberta.