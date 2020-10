Theo Becker terá que se desculpar e manter distância de Marcos Mion

Theo Becker terá que se desculpar publicamente e manter distância mínima de 300 metros de Marcos Mion após ser processado pelo apresentador por injúria e difamação. Segundo o site Uol, uma audiência de conciliação realizada na última terça-feira (6) selou a paz entre os famosos e encerrou uma ação cível e uma queixa-crime movidas contra o ator desde fevereiro.

Qual foi a briga envolvendo Marcos Mion e Theo Becker?

Segundo nota divulgada pelos advogados de Marcos Mion e publicada no jornal O Estado de São Paulo no início do ano, o apresentador de A Fazenda, da Record, já se sentia perseguido e ofendido pelo ator havia cinco anos. Porém, a situação ficou insustentável após “Becker direcionar suas agressões e injúrias para o filho do apresentador, Romeo Mion, autista”. A nota segue afirmando que, para Mion, o fato “foi um inaceitável limite ultrapassado”.

“Na queixa-crime já apresentada à Justiça constam 14 difamações e 43 injúrias proferidas por Becker apenas no período de outubro de 2019 até o final de janeiro último”, segue o comunicado.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A nota informa que o objetivo de Marcos Mion com o processo era cessar as ofensas, pedir a exclusão das postagens feitas, receber uma retratação pública e uma indenização (que poderia virar doação a uma instituição que atende autistas ou mesmo um trabalho voluntário).

Qual foi o acordo envolvendo Mion e Theo?

Em entrevista para o Uol, o advogado de Marcos Mion, Ricardo Brajterman, revelou que o acordo envolvendo seu cliente e o ex-participante de A Fazenda realizado nesta semana envolve a retirada das ofensas da internet, o pedido público de desculpas e o compromisso de Theo em não falar mais sobre Mion e sua família. A retratação pública deverá ser feita em até cinco dias a partir da data da conciliação.

Por sua vez, Mion também se comprometeu a não publicar ou comentar nada que desabone Becker.

Embate de “fazendeiros”

Marcos Mion é apresentador do reality show A Fazenda, da Record, desde 2018, assumindo a vaga deixada por Roberto Justus. Já Theo Becker participou da primeira edição do programa, em 2009, quando ela era comandada por Britto Jr., e se destacou por causa das confusões em que se envolvia, como a famosa briga com Jonathan Haagensen na qual proclamou a frase que virou meme “Este aqui é irmão desse aqui”.