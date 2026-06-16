Espiritualidade

Oração para criança dormir: salmo, Anjo da Guarda e dicas para acalmar antes do sono

Veja como a oração pode acalmar seu filho

Escrito por Anny Malagolini
Oração para criança dormir Orações podem ajudar a acalmar - Getty

A oração para criança dormir é uma prática comum em muitas famílias brasileiras, especialmente quando a noite chega acompanhada de medo, agitação ou dificuldade para relaxar. Mais do que uma fórmula pronta, o momento da oração pode funcionar como um ritual de acolhimento: a criança ouve uma voz familiar, percebe que está segura e associa aquele gesto ao fim do dia.

Do ponto de vista espiritual, salmos e orações curtas ajudam a criar um ambiente de confiança. Do ponto de vista da rotina, especialistas internacionais em sono infantil reforçam que previsibilidade, horário regular, menos telas e um quarto calmo fazem diferença para a criança adormecer melhor.

Leia a oração do Credo.

Qual é o salmo para criança dormir?

O salmo mais usado para criança dormir é o Salmo 4, especialmente o trecho final, que fala sobre deitar em paz e confiar na proteção de Deus. Em algumas traduções, ele aparece como Salmo 4:8; em outras, como Salmo 4:9.

A passagem é tradicionalmente associada à confiança em Deus antes do descanso, por trazer a ideia de dormir em segurança e sem medo. Uma forma simples de usar o salmo com a criança é rezar assim:

“Senhor, que esta criança se deite em paz, durma tranquila e acorde protegida pelo seu amor. Afaste o medo, acalme o coração e guarde esta casa durante toda a noite. Amém.”

Também é possível ler apenas um versículo e explicar em linguagem infantil: “Deus cuida de você enquanto você dorme”. Para crianças pequenas, a repetição de uma frase curta costuma ser mais eficaz do que uma oração longa.

Outros salmos que podem ser usados em noites de medo ou insegurança são o Salmo 23, associado ao cuidado do “Pastor”, e o Salmo 91, tradicionalmente lembrado como salmo de proteção.

Qual é a oração do Anjo da Guarda para acalmar uma criança?

A oração do Anjo da Guarda é uma das mais populares para acalmar criança antes de dormir porque é curta, fácil de memorizar e passa a ideia de companhia.

Na tradição católica, o anjo da guarda é visto como presença de proteção e acompanhamento espiritual. Por isso, muitos pais ensinam essa oração ainda nos primeiros anos da infância, especialmente para o momento de dormir.

A versão tradicional mais conhecida no Brasil é:

Santo Anjo do Senhor,
meu zeloso guardador,
se a ti me confiou
a piedade divina,
sempre me rege,
me guarda,
me governa
e me ilumina.
Amém.

Para crianças menores, os pais podem adaptar sem perder o sentido:

“Anjinho da Guarda, fica comigo esta noite. Guarda meu sono, acalma meu coração e me protege até o amanhecer. Amém.”

A oração pode ser feita com a criança já deitada, em voz baixa, com luz reduzida e sem pressa. O objetivo é que ela associe a prece ao encerramento do dia e à sensação de proteção.

Qual é a oração para dar sono e dormir?

Não existe uma oração que “dê sono” como promessa imediata, mas uma prece feita sempre no mesmo horário pode ajudar a criança a entender que chegou a hora de desacelerar. A oração funciona melhor quando vem acompanhada de banho, luz baixa, história curta e ambiente silencioso.

Uma sugestão de oração para criança dormir é:

“Papai do Céu, obrigado por este dia. Abençoe esta criança, acalme seus pensamentos e tire todo medo do coração. Que ela durma em paz, protegida pelo seu amor, e acorde feliz, com saúde e alegria. Amém.”

Para uma criança ansiosa, vale incluir o nome dela:

“Senhor, cuide da(o) [nome da criança] nesta noite. Que o quarto fique tranquilo, que o coração fique calmo e que o sono venha com paz. Amém.”

O ideal é que a oração seja feita com voz baixa, sem pressa e sem transformar o momento em cobrança. Se a criança quiser repetir uma frase, segurar a mão dos pais ou escolher uma oração curta, isso pode reforçar a sensação de segurança.

O que fazer para uma criança dormir bem a noite toda?

Além da oração, a rotina é decisiva. Especialistas em saúde infantil recomendam que a criança tenha horários regulares para dormir e acordar, além de um ritual previsível antes de ir para a cama.

Na prática, ajuda seguir alguns passos:

  1. Definir um horário fixo para dormir e acordar.
  2. Desligar celular, tablet, televisão e videogame pelo menos 30 a 60 minutos antes de deitar.
  3. Reduzir luzes e barulhos da casa.
  4. Fazer uma rotina curta: banho, pijama, escovar os dentes, oração e cama.
  5. Evitar brincadeiras agitadas perto da hora de dormir.
  6. Usar uma luz fraca se a criança tiver medo do escuro.
  7. Manter a reação calma se ela acordar de madrugada.

Também é importante que o quarto seja associado ao sono, e não a telas ou brincadeiras intensas. Quanto mais previsível for a rotina, maior a chance de a criança entender que a noite é um momento de descanso.

Se a criança ronca com frequência, acorda muitas vezes, tem pausas na respiração, sonolência excessiva durante o dia ou ansiedade intensa na hora de dormir, os pais devem procurar orientação de um pediatra. A oração pode acolher e tranquilizar, mas não substitui avaliação médica quando há sinais persistentes de dificuldade de sono.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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