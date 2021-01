Salmo do dia (11/01/2021): leitura para uma segunda abençoada

Antes de dedicar seu tempo no trabalho ou em outro afazer, tire um tempo para a palavra que Deus tem para seu coração com o salmo 128. Comece esta semana diferente da semana passada. Tenha como meta, ser uma pessoa que se dedica na leitura bíblica para alcançar a paz e o amor de Deus. Já que, sem Ele, dificilmente vamos conseguir viver neste mundo cheio de tribulações. “Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem”. Acompanhe o salmo do dia.

O Senhor em toda a história do mundo, nunca abandonou nenhum dos que o clamaram em momentos de angustia. Não pense que você será abandonado por Deus. Ele tem a paz guardada para aqueles que o amam e o buscam. O salmo 128 fala sobre as bem-aventuranças que são dadas aqueles que temem a Deus. Por isso, confie e creia que Deus jamais te deixará sozinho nos momentos de tristeza e aflição. “O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida”.

Salmo do dia, segunda, 11 de janeiro de 2021

Para ter uma semana abençoada, não deixe de colocar em dia sua leitura diária dos Salmos. Deus, tem uma palavra de ânimo e de amor para você não pensar que está sozinho. Embora a vida esteja turbulenta e muitas vezes cansativa, confie no Senhor e nas suas promessas. Como diz na palavra de Deus, aquele que acredita no Senhor, Ele não abandona. Além disso, o Salmista fala sobre as bem-aventuranças para aqueles que não se afastam de Deus. Ele sempre estará contigo, não importa o que aconteça confie em Deus e no seu amor.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Cântico 128 para ler de manhã

Bem-aventurado aquele que teme ao SENHOR e anda nos seus caminhos.

Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te irá bem.

A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa; os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa.

Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor.

O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida.

E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. (Salmos 128:1-6)

Veja o vídeo sobre o salmo do dia.

Poderoso Salmo 21 para proteção contra os inimigos