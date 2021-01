Versículo do dia (29/01/2021): faça a leitura de hoje

Aquele que tem Deus em seu coração, não precisa temer as tribulações da vida. Pois o Senhor mandou seu único filho para nos trazer a salvação e assim, demonstrando seu amor incondicional. Saiba que o Senhor é a nossa vida eterna, Nele temos a paz e o amor verdadeiro. Por isso, creia sempre que o Senhor não te deixa sozinho, pois somos seus filhos, apenas cumpra as leis deixadas pelo pai e tenha amor para com o próximo. Veja o versículo do dia, que fica no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1.

Versículo do dia – versículo 1

1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.

2. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.

3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne;

4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.

5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne; mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.

6. Porque a inclinação da carne é morte; mas a inclinação do Espírito é vida e paz.

7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser.

8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.

9. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. (versículo do dia)

10. E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça.

11. E, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita.

12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne.

13. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis; mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis.

14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus esses são filhos de Deus.

15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Aba, Pai.

16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.

17. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. (Romanos 8:1-17)

