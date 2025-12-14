DCI RJ

Confira que horas começa a manifestação em Copacabana hoje com Gil e Caetano

Ato acontece entre os postos 4 e 5

Escrito por Anny Malagolini
manifestação em Copacabana hoje Foto: Getty Images

A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, será palco de manifestação neste domingo, dia 14 de dezembro. O ato da esquerda foi convocado após a Câmara dos Deputados aprovar um projeto de lei que reduz a pena dos condenados por tentativa de golpe de estado, beneficiando o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ato na zona sul carioca vai acontecer entre os Postos 4 e 5, a partir das 14 horas. A manifestação vai contar com diversos artistas, entre eles Caetano Veloso, Gilberto Gil, Paulinho da Viola, além de Duda Beat, Emicida, Fernanda Abreu, Baco Exu do Blues, Xamã, Lenine e Tony Bellotto.

Veja também o horário da manifestação na Paulista.

O que é a PL da Dosimetria, motivo da manifestação

A proposta aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (10/12) e que tem provocado protestos em diferentes regiões do país altera as regras para a progressão de pena no sistema prisional. O texto muda os critérios dos crimes que permitem a passagem do regime fechado para o semiaberto ou aberto, benefício concedido a detentos com bom comportamento.

Pela nova redação, a progressão poderá ocorrer após o cumprimento de um sexto da pena, reduzindo o prazo atual de um quarto. A flexibilização, no entanto, não se aplica a condenados por crimes hediondos nem a réus reincidentes.

O projeto também revisa a dosimetria de penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito, como tentativa de golpe de Estado e a abolição violenta do regime democrático. Caso o entendimento do relator, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), seja mantido, a pena atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ser reduzida de 27 anos e três meses para 20 anos e oito meses. Nesse cenário, ele cumpriria cerca de dois anos e quatro meses em regime fechado, levando em conta a remição pelo período de prisão domiciliar.

Conhecido como PL da Dosimetria, o texto segue agora para análise do Senado Federal. Enquanto isso, a base governista já articula movimentos para barrar o avanço da proposta nos moldes aprovados pela Câmara. A expectativa é que a matéria seja levada ao plenário na próxima quarta-feira (17/12).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Acabou a greve de ônibus em São Paulo ou não?

Vai ter toque de recolher no Rio de Janeiro após mega operação?

O que é o estágio 2 no Rio de Janeiro em dia de operação

Vídeo: Tubarão-martelo é visto na Praia da Barra; espécie é perigosa

Concurso ION Niterói 2025 tem salário de R$ 12 mil para advogado

Horário da apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro 2025

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes