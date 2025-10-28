Vai ter toque de recolher no Rio de Janeiro após mega operação?

Uma mega operação das Polícias Militar e Civil contra traficantes parou o Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 de outubro. Bandidos revidaram incendiando carros e fazendo barricadas em ruas e avenidas, o que aumentou o caos na cidade. A recomendação é para que a população fique em casa, mas haverá toque de recolher?

Até o momento, não há nenhum aviso de toque de recolher para a população, mas sim recomendações. A cidade está no estágio 2 de alerta de segurança, e as medidas indicadas são:

Evite circular nas regiões impactadas pelas ocorrências policiais;

Permaneça em local seguro;

Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;

Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios );

Se necessário, use os telefones de emergência 190 (Polícia Militar) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Serviços suspensos no Rio de Janeiro

Diversas instituições de ensino decidiram suspender suas atividades como forma de proteger alunos, professores e funcionários.

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): suspendeu todas as aulas desta terça-feira e recomendou que a população evite a Ilha do Fundão, área próxima aos confrontos.

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj): interrompeu as atividades noturnas em todas as unidades acadêmicas e administrativas da Região Metropolitana.

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): cancelou as aulas do período noturno.

Universidade Estácio de Sá: suspendeu as aulas em todas as unidades da capital, Baixada Fluminense, São Gonçalo e Niterói.

A Fiocruz também antecipou a saída de funcionários, estudantes e visitantes, encerrando as atividades nos campi às 15h30.

Mesmo diante da tensão, os quatro corredores do BRT, Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e Transbrasil, e o serviço Conexão BRT operam normalmente, mantendo os intervalos regulares. O MetrôRio também segue funcionando nas linhas 1, 2 e 4, mas passageiros relatam trens e estações mais cheios devido à redução das linhas de ônibus. Já a SuperVia antecipou o horário de pico vespertino e ajustou os intervalos de operação: 10 minutos nos ramais Santa Cruz e Japeri, 13 minutos no Saracuruna (30 minutos entre Saracuruna e Gramacho) e 23 minutos no Belford Roxo.

Na tarde desta terça-feira, um caminhão chegou a bloquear a Avenida Vinte de Janeiro, via de acesso ao Aeroporto Internacional do Galeão. O veículo já foi removido, e segundo a concessionária RIOgaleão, as operações seguem normais, sem impacto para os passageiros.