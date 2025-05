Vídeo: Tubarão-martelo é visto na Praia da Barra; espécie é perigosa

Sol, mar e tubarão! Os banhistas da Praia da Barra, no Rio de Janeiro, foram surpreendidos por uma visita nada amistosa: um tubarão martelo. A espécie é considerada uma das mais perigosas e foi flagrada em águas cariocas no domingo, 18.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as barbatanas do animal no mar já esvaziado de banhistas, que correram para à areia com medo. As imagens do tubarão na Barra foram registradas pelo fotógrafo Juan Duarte, filho do instrutor de surf Pablo Duarte. No momento, haviam alunos na água, e todos foram retirados do local.

No Brasil, há sete tipos de tubarão-martelo, e alguma deles estão em risco de extinção.

De acordo com o biólogo Marcelo Szpilman, apesar do animal causar medo, são raros os ataques a humanos. “As pessoas não precisam ter medo de ataque, é muito raro isso acontecer. Nos últimos 200 anos, só tivemos 8 incidentes com tubarões no litoral do RJ. Em boa parte do litoral do Brasil o risco é sempre desprezível”, informou.

Viu tubarão no mar? Saiba como se proteger

Veja abaixo algumas orientações práticas para reduzir o risco de ataque de tubarão, com base em recomendações de especialistas e instituições como a Universidade da Flórida e o Instituto Oceanográfico da USP: