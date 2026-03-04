AC/DC faz último show em SP hoje: horário e como chegar mais rápido

Nesta quarta-feira, 4 de março, o AC/DC faz sua última apresentação em São Paulo e transforma o Morumbis em um verdadeiro templo do rock. Para quem garantiu ingresso, a promessa é de uma noite histórica, daquelas que começam ainda no caminho para o estádio e ficam na memória por anos.
Que começa o show do AC/DC hoje
Os portões abrem às 15h, mas horas antes o entorno do Morumbis já ganha outro ritmo. Fãs vestidos de preto, camisetas clássicas da banda e os tradicionais “chifrinhos” luminosos piscando no fim da tarde criam o cenário perfeito para a despedida da turnê na capital paulista. Ambulantes espalhados pelas ruas vendem camisas, copos personalizados e os acessórios que viraram marca registrada dos shows da banda.
É no trajeto a pé, especialmente da estação São Paulo-Morumbi até o estádio, que o clima esquenta de vez. São cerca de 1,5 km de caminhada (15 a 20 minutos), embalados por fãs cantando refrões históricos antes mesmo do primeiro acorde soar no palco.
A noite foi pensada para ser intensa do início ao fim.
15h – Abertura dos portões
19h30 – Show do The Pretty Reckless, liderado por Taylor Momsen
21h – Início da apresentação do AC/DC
A banda de abertura prepara o terreno com um repertório pesado e potente, elevando a energia da plateia para o momento mais aguardado da noite: a entrada triunfal do AC/DC, com seus riffs inconfundíveis e uma produção que promete luzes, explosões e um coro de milhares de vozes cantando em uníssono.
Quando as primeiras notas ecoam pelo estádio, o impacto é imediato. O chão vibra, os telões ampliam cada detalhe e a sensação é de estar dentro de um espetáculo que ultrapassa gerações.
Como chegar ao Morumbis?
Não há ônibus direto entre o Terminal Tietê e o estádio. A opção mais prática é usar o metrô:
1 – Embarque na Estação Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul), sentido Jabaquara.
2 – Desça na Estação Luz (3 paradas) e faça integração com a Linha 4-Amarela (sentido Vila Sônia).
3 – Siga por cerca de 9 estações.
4 – Desça na Estação São Paulo-Morumbi.
A recomendação é chegar com pelo menos 1h30 de antecedência para evitar filas e circular com tranquilidade.
Quem optar pelo transporte público contará com reforço em 14 linhas que atendem a região, com operação ampliada das 10h até 1h30 da madrugada seguinte, garantindo deslocamento seguro tanto na ida quanto na volta.
Além disso, passageiros poderão contar com o programa Domingão Tarifa Zero para retornar para casa após o show, dependendo do horário de embarque.
Entre as linhas com atendimento reforçado estão:
5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco
5119/22 Term. João Dias – Lgo. São Francisco
809J/10 Jd. Colombo – Metrô Morumbi
647A/10 Valo Velho – Pinheiros
746H/10 Jd. Jaqueline – Sto. Amaro
807J/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi
775F/10 Jd. das Palmas – Hospital das Clínicas
8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi
8029/10 Shop. Portal – Term. Morumbi
O que é permitido levar?
A entrada no Morumbis conta com detector de metais e revista visual. Para agilizar o acesso, leve apenas o essencial.
Permitido:
- Celular
- Documento pessoal
- Ingresso (digital ou impresso)
- Dinheiro e cartões
- Chaves
- Capa de chuva sem haste metálica
- Remédios com prescrição
- Alimentos industrializados lacrados (pequena quantidade)
- Permitido com restrição:
- Bolsas e mochilas pequenas
- Power bank
- Óculos escuros
Não permitido:
- Garrafas, latas e copos térmicos
- Guarda-chuva com ponta
- Câmeras profissionais
- Bastão de selfie
- Objetos cortantes
- Fogos de artifício
- Caixas de som
- Bandeiras com mastro
- Capacetes
Nesta quarta-feira, São Paulo se despede de uma das maiores bandas de rock da história. E para quem estará no estádio, não será apenas o último show da turnê na cidade, será uma noite para cantar alto, levantar os chifres e sentir, no peito, a força de um clássico que nunca envelhece.