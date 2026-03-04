AC/DC faz último show em SP hoje: horário e como chegar mais rápido

Nesta quarta-feira, 4 de março, o AC/DC faz sua última apresentação em São Paulo e transforma o Morumbis em um verdadeiro templo do rock. Para quem garantiu ingresso, a promessa é de uma noite histórica, daquelas que começam ainda no caminho para o estádio e ficam na memória por anos.

Que começa o show do AC/DC hoje

Os portões abrem às 15h, mas horas antes o entorno do Morumbis já ganha outro ritmo. Fãs vestidos de preto, camisetas clássicas da banda e os tradicionais “chifrinhos” luminosos piscando no fim da tarde criam o cenário perfeito para a despedida da turnê na capital paulista. Ambulantes espalhados pelas ruas vendem camisas, copos personalizados e os acessórios que viraram marca registrada dos shows da banda.

É no trajeto a pé, especialmente da estação São Paulo-Morumbi até o estádio, que o clima esquenta de vez. São cerca de 1,5 km de caminhada (15 a 20 minutos), embalados por fãs cantando refrões históricos antes mesmo do primeiro acorde soar no palco.

A noite foi pensada para ser intensa do início ao fim.

15h – Abertura dos portões

19h30 – Show do The Pretty Reckless, liderado por Taylor Momsen

21h – Início da apresentação do AC/DC

A banda de abertura prepara o terreno com um repertório pesado e potente, elevando a energia da plateia para o momento mais aguardado da noite: a entrada triunfal do AC/DC, com seus riffs inconfundíveis e uma produção que promete luzes, explosões e um coro de milhares de vozes cantando em uníssono.

Quando as primeiras notas ecoam pelo estádio, o impacto é imediato. O chão vibra, os telões ampliam cada detalhe e a sensação é de estar dentro de um espetáculo que ultrapassa gerações.

Como chegar ao Morumbis?

Não há ônibus direto entre o Terminal Tietê e o estádio. A opção mais prática é usar o metrô:

1 – Embarque na Estação Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul), sentido Jabaquara.

2 – Desça na Estação Luz (3 paradas) e faça integração com a Linha 4-Amarela (sentido Vila Sônia).

3 – Siga por cerca de 9 estações.

4 – Desça na Estação São Paulo-Morumbi.

A recomendação é chegar com pelo menos 1h30 de antecedência para evitar filas e circular com tranquilidade.

Quem optar pelo transporte público contará com reforço em 14 linhas que atendem a região, com operação ampliada das 10h até 1h30 da madrugada seguinte, garantindo deslocamento seguro tanto na ida quanto na volta.

Além disso, passageiros poderão contar com o programa Domingão Tarifa Zero para retornar para casa após o show, dependendo do horário de embarque.

Entre as linhas com atendimento reforçado estão:

5119/10 Term. Capelinha – Lgo. São Francisco

5119/22 Term. João Dias – Lgo. São Francisco

809J/10 Jd. Colombo – Metrô Morumbi

647A/10 Valo Velho – Pinheiros

746H/10 Jd. Jaqueline – Sto. Amaro

807J/10 Term. Campo Limpo – Shop. Morumbi

775F/10 Jd. das Palmas – Hospital das Clínicas

8028/10 Paraisópolis – Metrô Morumbi

8029/10 Shop. Portal – Term. Morumbi

O que é permitido levar?

A entrada no Morumbis conta com detector de metais e revista visual. Para agilizar o acesso, leve apenas o essencial.

Permitido:

Celular

Documento pessoal

Ingresso (digital ou impresso)

Dinheiro e cartões

Chaves

Capa de chuva sem haste metálica

Remédios com prescrição

Alimentos industrializados lacrados (pequena quantidade)

Permitido com restrição:

Bolsas e mochilas pequenas

Power bank

Óculos escuros

Não permitido:

Garrafas, latas e copos térmicos

Guarda-chuva com ponta

Câmeras profissionais

Bastão de selfie

Objetos cortantes

Fogos de artifício

Caixas de som

Bandeiras com mastro

Capacetes

Nesta quarta-feira, São Paulo se despede de uma das maiores bandas de rock da história. E para quem estará no estádio, não será apenas o último show da turnê na cidade, será uma noite para cantar alto, levantar os chifres e sentir, no peito, a força de um clássico que nunca envelhece.