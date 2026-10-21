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Cinemark dá brindes de Halloween em parceria com a Fanta; veja como ganhar

Campanha acontece em SP

Escrito por Anny Malagolini
Cinemark dá brindes de Halloween
Foto: divulgação
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A Cinemark e a Fanta lançaram uma ação especial de Halloween no Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo. A promoção oferece brindes temáticos para quem comprar combos com bebidas da marca na bomboniere do cinema. A iniciativa segue até 2 de novembro de 2026, com participação de quinta-feira a domingo.

Entre os presentes disponíveis estão cordões para celular, nécessaires, copos térmicos, mochilas e coolers personalizados com a identidade visual da campanha de Halloween da Fanta.

Para participar, o consumidor precisa comprar um combo com bebida da marca no Snack Bar da unidade e cadastrar a nota fiscal em um totem instalado no estande da Fanta. Após o registro, é possível resgatar os brindes conforme as regras da promoção.

Quais são os brindes da Cinemark e da Fanta?

A campanha reúne acessórios para uso cotidiano, com estampas inspiradas na linha especial de Halloween da marca de refrigerantes. A lista inclui:

Cordão para celular;

Nécessaire;

Copo térmico;

Mochila;

Cooler.

A disponibilidade dos itens está sujeita às regras da ação e ao estoque da unidade participante.

Até quando vai a promoção de Halloween?

A ação começou em 8 de outubro e termina em 2 de novembro de 2026. A participação ocorre de quinta-feira a domingo, exclusivamente no complexo Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo.

Para concorrer aos brindes, é necessário adquirir um combo participante com bebida Fanta e registrar o comprovante fiscal no totem instalado no espaço promocional. A compra, por si só, não dispensa o cadastro da nota fiscal.

O que é o Universo Assombrado de Fanta?

A iniciativa faz parte do Universo Assombrado de Fanta, campanha global lançada em 2026 com personagens próprios e histórias inspiradas no imaginário do Halloween.

A parceria com a Cinemark também coincide com a Temporada do Terror da rede de cinemas, que reúne filmes clássicos e produções contemporâneas do gênero. Entre os títulos anunciados estão A Hora do Pesadelo, Os Pássaros, O Exorcista, Corra! e A Bruxa, além de pré-estreias do filme Cara-de-Barro.

A combinação de cinema, bebidas e produtos colecionáveis integra a estratégia das marcas para aproveitar o período de Halloween e atrair consumidores para uma experiência temática fora da sala de exibição.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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