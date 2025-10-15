Feira do Empreendedor 2025 em São Paulo acontece sábado; veja programação

Evento acontece de 15 a 18 de outubro, no São Paulo Expo, e deve movimentar R$ 45 milhões em negócios

A 14ª edição da Feira do Empreendedor, organizada pelo Sebrae-SP, acontece entre os dias 15 e 18 de outubro de 2025, das 10h às 20h, no São Paulo Expo, e também em formato online. A entrada é gratuita, e a expectativa é reunir mais de 110 mil visitantes e gerar cerca de R$ 45 milhões em negócios.

Programação da Feira do Empreendedor 2025

Com o tema “Inteligência Empreendedora”, a edição de 2025 da Feira do Empreendedor promete ir além da tradicional exposição de produtos e serviços. A proposta é criar um ambiente de aprendizado e conexões, com palestras, painéis e experiências voltadas à geração de negócios, inovação e transformação digital.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes de destaque no mercado corporativo, na tecnologia e na mídia.

No dia 15 de outubro, o treinador internacional Marcelo Ortega abre a programação com a palestra “Sucesso em Vendas”, seguida por Ronaldo Lemos, advogado e colunista da Folha, que aborda “Inteligência Artificial – O poder das relações humanas para além da tecnologia”. A ex-ginasta Lais Souza fala sobre superação, e Carol Paiffer, investidora e integrante do Shark Tank Brasil, encerra o dia com “O ecossistema do empreendedorismo”.

No dia 16, a atriz e empresária Déborah Secco apresenta “Como construir uma marca de sucesso na mídia e no empreendedorismo”. O criador de conteúdo Raony Phillips discute “Inovação e criatividade na era da IA”, e Nath Finanças traz uma abordagem prática sobre educação financeira para empreendedores. O investidor José Carlos Semenzato participa de um painel sobre tendências e oportunidades de mercado.

A sexta-feira, 17, será marcada por temas de marketing e liderança. João Branco, ex-vice-presidente do McDonald’s, fala sobre “Desmarketize-se”. O apresentador Rodrigo Faro discute comunicação e inspiração na era digital, seguido pelo ex-jogador Diego Ribas, que compartilha sua trajetória em “Do risco à glória”. O dia termina com Caito Maia, fundador da Chilli Beans, em “Construindo uma marca de sucesso”.

Encerrando o evento, no sábado, 18 de outubro, a chef Janaína Torres, do Bar da Dona Onça e A Casa do Porco, fala sobre “Brasilidade, diversidade e oportunidades”. Lisiane Lemos, executiva com passagens por Google e Microsoft, apresenta “IA sem mistério”, e a atriz Giovanna Antonelli discute o tema “O discurso do óbvio”. Na sequência, o público poderá acompanhar uma edição especial do Shark Tank Brasil com Caito Maia, Carol Paiffer, José Carlos Semenzato e Camila Farani, avaliando pitches de empreendedores ao vivo.

O evento é gratuito, e as inscrições podem ser feitas no site oficial do Sebrae-SP. A programação completa e as transmissões online estarão disponíveis durante os quatro dias do encontro.

Endereço: a Feira do Empreendedor SP acontece no São Paulo Expo, localizado na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, em São Paulo