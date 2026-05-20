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Lotofácil 3689: veja quais lotéricas de SP tiveram apostas premiadas

Além da aposta que levou mais de R$ 4,2 milhões no concurso 3689 da Lotofácil, jogadores da capital paulista também faturaram prêmios com 14 dezenas acertadas.

jornalista Anny Malagolini, SEOEscrito por Anny Malagolini
Lotofácil 3689 Getty

O concurso 3689 da Caixa Econômica Federal, realizado nesta terça-feira (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo, movimentou apostadores da loteria de todo o país. Apesar de apenas uma aposta ter levado o prêmio principal de mais de R$ 4,2 milhões, dezenas de jogadores da capital paulista também comemoraram ao acertar 14 dezenas na Lotofácil.

Os números sorteados foram: 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 23.

Ao todo, 376 apostas acertaram 14 números e cada uma recebeu R$ 1.861,69. Entre os vencedores, várias apostas foram registradas em casas lotéricas da cidade de São Paulo, além de jogos feitos pelos canais digitais da Caixa.

Lotéricas de São Paulo com apostas premiadas

Entre os destaques da capital paulista estão apostas feitas nas lotéricas:

  • Interloterica Loterias Ltda
  • Loteria Esportiva Brasil 70
  • Lotérica Aeroporto
  • Lotérica Del Rei
  • Lotérica Estrela
  • Lotérica Luz da Sorte
  • Lotérica Santa Terezinha
  • Lotérica Tito
  • Super Sorte
  • Trimais Loterias

Também houve uma sequência de apostas registradas pelos canais eletrônicos da Caixa, todas identificadas como “Silce”, que garantiram premiações individuais na faixa de 14 acertos.

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Alguns bolões registrados em São Paulo conseguiram ampliar os ganhos entre os participantes. Uma aposta da Lotérica Estrela, por exemplo, foi feita com 16 dezenas e faturou R$ 3.723,36.

Outros bolões premiados saíram para:

  • Lotérica Zanforlim
  • Trimais Loterias
  • Lotérica Manara

Próximo prêmio da Lotofácil sobe para R$ 7 milhões

Como apenas uma aposta acertou as 15 dezenas, a Lotofácil segue atraindo apostadores para o próximo sorteio. Segundo a Caixa, o concurso 3690, marcado para quarta-feira (20), tem prêmio estimado em R$ 7 milhões.

A aposta simples da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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