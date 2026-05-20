Além da aposta que levou mais de R$ 4,2 milhões no concurso 3689 da Lotofácil, jogadores da capital paulista também faturaram prêmios com 14 dezenas acertadas.

Lotofácil 3689: veja quais lotéricas de SP tiveram apostas premiadas

Lotofácil 3689: veja quais lotéricas de SP tiveram apostas premiadas

O concurso 3689 da Caixa Econômica Federal, realizado nesta terça-feira (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo, movimentou apostadores da loteria de todo o país. Apesar de apenas uma aposta ter levado o prêmio principal de mais de R$ 4,2 milhões, dezenas de jogadores da capital paulista também comemoraram ao acertar 14 dezenas na Lotofácil.

Os números sorteados foram: 03, 05, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 e 23.

Ao todo, 376 apostas acertaram 14 números e cada uma recebeu R$ 1.861,69. Entre os vencedores, várias apostas foram registradas em casas lotéricas da cidade de São Paulo, além de jogos feitos pelos canais digitais da Caixa.

Lotéricas de São Paulo com apostas premiadas

Entre os destaques da capital paulista estão apostas feitas nas lotéricas:

Interloterica Loterias Ltda

Loteria Esportiva Brasil 70

Lotérica Aeroporto

Lotérica Del Rei

Lotérica Estrela

Lotérica Luz da Sorte

Lotérica Santa Terezinha

Lotérica Tito

Super Sorte

Trimais Loterias

Também houve uma sequência de apostas registradas pelos canais eletrônicos da Caixa, todas identificadas como “Silce”, que garantiram premiações individuais na faixa de 14 acertos.

Alguns bolões registrados em São Paulo conseguiram ampliar os ganhos entre os participantes. Uma aposta da Lotérica Estrela, por exemplo, foi feita com 16 dezenas e faturou R$ 3.723,36.

Outros bolões premiados saíram para:

Lotérica Zanforlim

Trimais Loterias

Lotérica Manara

Próximo prêmio da Lotofácil sobe para R$ 7 milhões

Como apenas uma aposta acertou as 15 dezenas, a Lotofácil segue atraindo apostadores para o próximo sorteio. Segundo a Caixa, o concurso 3690, marcado para quarta-feira (20), tem prêmio estimado em R$ 7 milhões.

A aposta simples da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 3,50 e pode ser feita até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa.