DCI SP

Fique atento a que horas acende a árvore de Natal do Ibirapuera em 2025

Público pode ver a estrutura diariamente

Escrito por Anny Malagolini
horas acende a árvore de Natal do Ibirapuera em 2025 Foto: instagram/reprodução

A árvore de Natal do Parque Ibirapuera já está aberta ao público no gramado do lago. A edição deste ano, traz uma estrutura com 57 metros de altura, 18,5 metros de diâmetro e mais de 330 mil pontos de luz nas cores verde e amarela. O público pode assistir a luz da árvore acender a partir das 19h30.

Onde fica a árvore de Natal do Ibirapuera?

A estrutura está instalada no Portão 10 do Parque Ibirapuera, na Av. Pedro Álvares Cabral, 5.300, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo.

Além da árvore, o lago recebe um show multimídia diário com projeções, efeitos visuais e trilha sonora. O personagem da apresentação é o “Bira”, um saruê criado pela gestora do parque, que representa a fauna da região. As sessões acontecem todos os dias às 19h30, 20h30 e 21h30.

Programação natalina no Parque Ibirapuera

Quem quiser aproveitar as férias com atividades radicais, encontra opções no Modelódromo, entre 9 e 23 de dezembro. O espaço tem patinação no gelo, bungee jump, hoverboard, simulador com neve, surf machine, parede de alpinismo, tirolesa, arena infantil e área de alimentação. A entrada é gratuita.

A partir de 9 de dezembro, o parque também promove ações de educação ambiental, cultura e música, com sessões especiais no Planetário. Oficinas voltadas ao meio ambiente acontecem nos dias 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 de dezembro, na Serraria, ao lado do Bosque da Leitura, próximo ao Portão 7.

A Escola de Música do Parque Ibirapuera realiza espetáculos gratuitos nas manhãs dos dias 6, 13 e 20 de dezembro, no Palco Arena da Marquise. Já o Planetário terá sessões com o tema “A Estrela de Belém” nos dias 6, 12 e 20.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Frente fria derruba temperaturas em São Paulo no início de dezembro

Árvore de Natal do Ibirapuera em 2025 terá 57 metros

Governo de SP lança novos editais culturais e libera mais de R$ 210 milhões

Caravana de Natal da Coca-Cola passa em São Paulo hoje: veja horário e endereços

Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos: veja os horários de 2025

O que fazer em São Paulo neste fim de semana: de Maria Bethânia a Guns

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes