Fique atento a que horas acende a árvore de Natal do Ibirapuera em 2025

A árvore de Natal do Parque Ibirapuera já está aberta ao público no gramado do lago. A edição deste ano, traz uma estrutura com 57 metros de altura, 18,5 metros de diâmetro e mais de 330 mil pontos de luz nas cores verde e amarela. O público pode assistir a luz da árvore acender a partir das 19h30.

Onde fica a árvore de Natal do Ibirapuera?

A estrutura está instalada no Portão 10 do Parque Ibirapuera, na Av. Pedro Álvares Cabral, 5.300, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo.

Além da árvore, o lago recebe um show multimídia diário com projeções, efeitos visuais e trilha sonora. O personagem da apresentação é o “Bira”, um saruê criado pela gestora do parque, que representa a fauna da região. As sessões acontecem todos os dias às 19h30, 20h30 e 21h30.

Programação natalina no Parque Ibirapuera

Quem quiser aproveitar as férias com atividades radicais, encontra opções no Modelódromo, entre 9 e 23 de dezembro. O espaço tem patinação no gelo, bungee jump, hoverboard, simulador com neve, surf machine, parede de alpinismo, tirolesa, arena infantil e área de alimentação. A entrada é gratuita.

A partir de 9 de dezembro, o parque também promove ações de educação ambiental, cultura e música, com sessões especiais no Planetário. Oficinas voltadas ao meio ambiente acontecem nos dias 15, 16, 21, 22, 23, 29 e 30 de dezembro, na Serraria, ao lado do Bosque da Leitura, próximo ao Portão 7.

A Escola de Música do Parque Ibirapuera realiza espetáculos gratuitos nas manhãs dos dias 6, 13 e 20 de dezembro, no Palco Arena da Marquise. Já o Planetário terá sessões com o tema “A Estrela de Belém” nos dias 6, 12 e 20.