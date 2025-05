Monet no MASP 2025: horários e ingressos da exposição

Exposição reúne 32 pinturas do francês, a maioria inédita no hemisfério sul.

São Paulo — O MASP (Museu de Arte de São Paulo) apresenta uma exposição inédita de Monet, com obras que abordam sua relação a ecologia. Os ingressos custam R$ 75 e às terças a entrada é gratuita.

A exposição do Monet no MASP vai até quando?

A exposição do Monet no MASP acontece até o dia 24 de agosto de 2025. O público poderá conhecer cinco núcloes: Os barcos de Monet; O Sena como Ecossistema; Neblina e Fumaça; O Pintor como Caçador; Giverny: Natureza Controlada. A curadoria éde Adriano Pedrosa e assistência de Isabela Ferreira Loures. Ao todo, são 32 obras que mostram a relação com a natureza.

O local funciona funciona de terça-feira a domingo. Às terças-feiras, o MASP funciona até as 20h, com entrada até 19h, e não há cobrança de bilhetes. Nas sextas-feiras, o museu funciona até as 21h, com entrada gratuita das 18h às 20h.

Qual o legado de Monet?

As inovações de Monet lançaram as bases para movimentos de arte moderna, como o pós-impressionismo, o fauvismo e o expressionismo abstrato.

Artistas como Vincent van Gogh, Henri Matisse e Jackson Pollock foram influenciados pela ênfase de Monet na luz, na cor e na expressão em detrimento do realismo. Suas técnicas incentivaram gerações futuras de artistas a explorar suas percepções e emoções, levando ao desenvolvimento de novas linguagens e estilos artísticos.

O conceito do Impressionismo, pioneiro de Monet, também abriu caminho para práticas artísticas contemporâneas que priorizam a expressão pessoal do artista e a desconstrução das formas tradicionais. Sua obra inspirou inúmeros artistas a experimentar com cor, luz e pinceladas, expandindo os limites do que a arte pode ser e de como ela pode ser interpretada.

O estilo de Monet continua a repercutir nas pessoas por vários motivos. Suas pinturas evocam uma sensação de tranquilidade e beleza, oferecendo aos espectadores uma fuga da agitação da vida moderna. A qualidade onírica de seus lagos de nenúfares, a beleza serena de suas paisagens e a atmosfera vibrante de suas cenas urbanas proporcionam uma sensação de paz e contemplação.