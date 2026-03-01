Protesto na Paulista hoje: veja o horário do ‘Acorda Brasil’ nesse 1 de março

Neste domingo, 1 de março, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro vão às ruas em diversas capitais e cidades brasileiras para participar da mobilização batizada de “Acorda Brasil”. O ato foi convocado pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e pelo pastor Silas Malafaia, além de lideranças e parlamentares ligados a partidos de direita. Em São Paulo, a manifestação acontece na Avenida Paulista, em São Paulo.

Que horas é o protesto na Paulista hoje

A Avenida Paulista, em São Paulo, será o principal ponto da mobilização “Acorda Brasil” neste domingo (1º). O ato em São Paulo acontece perto do MASP e está marcado para as 14h e é tratado por organizadores como o principal termômetro político do movimento.

A escolha da Avenida Paulista, tradicional palco de manifestações políticas, reforça a estratégia de dar visibilidade nacional ao ato. Nos bastidores, parlamentares avaliam que a adesão na capital paulista será determinante para medir a força do campo conservador neste início de ano.

O senador Flávio Bolsonaro confirmou presença no ato em São Paulo. Também devem participar os governadores Ronaldo Caiado e Romeu Zema, ambos apontados como possíveis nomes da direita para a disputa presidencial.

Entre os parlamentares que anunciaram participação estão ainda Mário Frias, Marcos Feliciano e Gustavo Gayer.

Inicialmente, Nikolas havia divulgado o ato com o slogan “Acorda Brasil – Fora Lula, Moraes e Toffoli”, citando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.

A formulação provocou críticas dentro da própria direita, que defendia maior foco na anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Após o desgaste, a organização reformulou a comunicação do evento para incorporar oficialmente essa pauta.

O contexto inclui ainda as investigações envolvendo o Banco Master, que ampliaram a tensão entre oposicionistas e integrantes do STF. Toffoli deixou a relatoria do caso após reunião convocada pelo presidente da Corte, Edson Fachin, depois que a Polícia Federal informou ter identificado menções ao ministro em mensagens extraídas de aparelhos do empresário Daniel Vorcaro.

Acorda Brasil em outras capitais

Embora São Paulo seja o foco principal, a mobilização está prevista em outras capitais e cidades, como Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador, Recife, Goiânia, Florianópolis, Fortaleza, Campo Grande e Manaus, entre outras.

A expectativa dos organizadores é que a adesão na Paulista dê o tom do movimento nacional. Já aliados do governo acompanham a mobilização como indicativo do nível de articulação da oposição nas ruas em 2026.

Os atos estão programados para ocorrer ao longo do dia, principalmente no período da manhã e da tarde, em diferentes regiões do país. Confira os locais e horários confirmados:

Aracaju (SE) – Mirante da 13 de Julho, às 14h

Balneário Camboriú (SC) – Praça Tamandaré, às 10h

Belo Horizonte (MG) – Praça da Liberdade, às 10h

Blumenau (SC) – Praça da Prefeitura, às 10h

Brasília (DF) – Museu da República, às 10h

Campinas (SP) – Praça do Rosário, às 9h

Campo Grande (MS) – Praça do Rádio, às 9h

Chapecó (SC) – Monumento das 3 Estátuas, às 9h

Cuiabá (MT) – Praça do Choppão, às 16h

Curitiba (PR) – Boca Maldita, às 14h

Feira de Santana (BA) – Abaixo do Viaduto João Durval (Av. Getúlio Vargas), horário a confirmar

Florianópolis (SC) – Trapiche da Beira-Mar Norte, às 14h

Fortaleza (CE) – Praça Portugal, às 15h

Goiânia (GO) – Praça Tamandaré, às 10h

Içara (SC) – Praça da Prefeitura, às 9h30

João Pessoa (PB) – Busto de Tamandaré, às 15h

Joinville (SC) – Praça da Bandeira, às 14h

Macapá (AP) – Praça dos Povos do Meio do Mundo, às 15h

Maceió (AL) – Corredor Vera Arruda, às 9h

Manaus (AM) – Anfiteatro da Ponta Negra, às 16h

Natal (RN) – Midway, às 14h

Porto Alegre (RS) – Parcão, às 14h

Recife (PE) – Padaria Boa Viagem, às 14h

Salvador (BA) – Farol da Barra, às 9h

Santos (SP) – Praça da Independência (Gonzaga), às 14h

São Bernardo do Campo (SP) – Concentração no Ginásio Poliesportivo Adib Moysés Dib, às 8h

São Paulo (SP) – Avenida Paulista, às 14h

A expectativa dos organizadores é reunir milhares de apoiadores, principalmente na capital paulista, onde tradicionalmente ocorrem os maiores atos do campo bolsonarista. Já a avaliação sobre o tamanho das mobilizações deve servir como termômetro da capacidade de articulação da direita para os próximos embates políticos e eleitorais.