A rua de São Paulo onde um carro ‘some’ toda semana

Você estaciona, trava as portas, mas o cronômetro já começou a rodar. Um novo levantamento bombástico revela qual é a via de São Paulo que se tornou o paraíso dos criminosos em 2025, e o número 1 da lista vai te deixar apavorado. Esqueça o centro velho ou as periferias isoladas. O novo “buraco negro” de veículos em São Paulo fica em um dos bairros mais valorizados da Zona Leste. Segundo dados exclusivos da FECAP e do Grupo Tracker, existe uma rua específica onde a estatística é implacável: um carro é furtado a cada 7 dias.

Rua de São Paulo com mais furtos de veículos

Se você frequenta o Tatuapé, ligue o alerta vermelho. A Rua Francisco Marengo bateu todos os recordes negativos, liderando o ranking da capital com 50 furtos registrados no último ano. Mas ela não está sozinha nessa lista de “vias proibidas”. O segredo por trás desses números: rotas de fuga rápidas, falta de policiamento ostensivo e a preferência por modelos específicos que “derretem” em desmanches em questão de horas.

Com cerca de dois quilômetros de extensão, a rua reúne antigos sobrados transformados em consultórios e prestadores de serviço, além de prédios residenciais, creche, restaurantes e ligação com a Radial Leste.

Segundo levantamento da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), feito em parceria com uma empresa de rastreamento e com base em boletins de ocorrência da Polícia Civil, 50 veículos foram levados apenas nessa via no ano passado. Em média, um carro desapareceu por semana no local.

Posição Logradouro Bairro (Região) Total de Ocorrências 1º Rua Francisco Marengo Tatuapé (Leste) 50 2º Rua Angelo de Candia São Mateus (Leste) 43 3º Rua Guamiranga Vila Prudente (Leste) 40 4º Rua Isabel Schmidt Santo Amaro (Sul) 38 5º Avenida Sapopemba Sapopemba (Leste) 37 6º Rua Amador Bueno Santo Amaro (Sul) 37 7º Avenida Itaquera Cidade Líder (Leste) 35 8º Rua Domingos de Morais Vila Mariana (Sul) 34 9º Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello Vila Prudente (Leste) 33 10º Rua Vergueiro Vila Mariana/Liberdade (Sul/Centro) 31

Das dez ruas e avenidas que lideram o ranking de roubo e furto de veículos na cidade, seis ficam na zona leste e quatro na zona sul. Apesar do destaque negativo da Francisco Marengo, os dados gerais apontam queda nas ocorrências na capital.

No comparativo entre 2024 e 2025, houve redução de 12% nos registros de roubos e furtos de veículos em São Paulo. Os furtos caíram de 36.535 para 32.729 casos. Já os roubos passaram de 7.792 para 6.236.

No estado de São Paulo, a redução foi de 11,4% no mesmo período. Foram 88,5 mil boletins de ocorrência envolvendo veículos em 2025, contra quase 100 mil no ano anterior.

A maior queda foi registrada na modalidade de roubo, com recuo de 21%. Os furtos diminuíram 9% no estado.