A rua de São Paulo onde um carro ‘some’ toda semana

Você estaciona, trava as portas, mas o cronômetro já começou a rodar. Um novo levantamento bombástico revela qual é a via de São Paulo que se tornou o paraíso dos criminosos em 2025, e o número 1 da lista vai te deixar apavorado. Esqueça o centro velho ou as periferias isoladas. O novo “buraco negro” de veículos em São Paulo fica em um dos bairros mais valorizados da Zona Leste. Segundo dados exclusivos da FECAP e do Grupo Tracker, existe uma rua específica onde a estatística é implacável: um carro é furtado a cada 7 dias.
Rua de São Paulo com mais furtos de veículos
Se você frequenta o Tatuapé, ligue o alerta vermelho. A Rua Francisco Marengo bateu todos os recordes negativos, liderando o ranking da capital com 50 furtos registrados no último ano. Mas ela não está sozinha nessa lista de “vias proibidas”. O segredo por trás desses números: rotas de fuga rápidas, falta de policiamento ostensivo e a preferência por modelos específicos que “derretem” em desmanches em questão de horas.
Com cerca de dois quilômetros de extensão, a rua reúne antigos sobrados transformados em consultórios e prestadores de serviço, além de prédios residenciais, creche, restaurantes e ligação com a Radial Leste.
Segundo levantamento da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), feito em parceria com uma empresa de rastreamento e com base em boletins de ocorrência da Polícia Civil, 50 veículos foram levados apenas nessa via no ano passado. Em média, um carro desapareceu por semana no local.
|Posição
|Logradouro
|Bairro (Região)
|Total de Ocorrências
|1º
|Rua Francisco Marengo
|Tatuapé (Leste)
|50
|2º
|Rua Angelo de Candia
|São Mateus (Leste)
|43
|3º
|Rua Guamiranga
|Vila Prudente (Leste)
|40
|4º
|Rua Isabel Schmidt
|Santo Amaro (Sul)
|38
|5º
|Avenida Sapopemba
|Sapopemba (Leste)
|37
|6º
|Rua Amador Bueno
|Santo Amaro (Sul)
|37
|7º
|Avenida Itaquera
|Cidade Líder (Leste)
|35
|8º
|Rua Domingos de Morais
|Vila Mariana (Sul)
|34
|9º
|Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello
|Vila Prudente (Leste)
|33
|10º
|Rua Vergueiro
|Vila Mariana/Liberdade (Sul/Centro)
|31
Das dez ruas e avenidas que lideram o ranking de roubo e furto de veículos na cidade, seis ficam na zona leste e quatro na zona sul. Apesar do destaque negativo da Francisco Marengo, os dados gerais apontam queda nas ocorrências na capital.
No comparativo entre 2024 e 2025, houve redução de 12% nos registros de roubos e furtos de veículos em São Paulo. Os furtos caíram de 36.535 para 32.729 casos. Já os roubos passaram de 7.792 para 6.236.
No estado de São Paulo, a redução foi de 11,4% no mesmo período. Foram 88,5 mil boletins de ocorrência envolvendo veículos em 2025, contra quase 100 mil no ano anterior.
A maior queda foi registrada na modalidade de roubo, com recuo de 21%. Os furtos diminuíram 9% no estado.