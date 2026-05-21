A medida foi criada para organizar o crescimento desse tipo de transporte nas ruas brasileiras, principalmente diante do aumento do uso de bikes elétricas, patinetes e scooters em centros urbanos.

Regras para bicicletas elétricas em SP: o que pode ou não

Regras para bicicletas elétricas em SP: o que pode ou não

As novas regras para bicicletas elétricas, ciclomotores e equipamentos autopropelidos estão em vigor desde janeiro de 2026 em cidades de São Paulo. A regulamentação foi definida pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e começou a valer na prática no início do ano, estabelecendo limites de circulação, velocidade e exigências de segurança para os diferentes tipos de veículos elétricos leves.

O que muda para bicicletas elétricas

As bicicletas elétricas seguem dispensadas de CNH, emplacamento e licenciamento, mas precisam atender critérios específicos para serem reconhecidas legalmente nessa categoria.

Pelas regras do Contran, a bike elétrica deve:

ter duas rodas;

possuir potência máxima de até 1.000 watts;

funcionar apenas com pedal assistido;

não ter acelerador;

atingir velocidade máxima de até 32 km/h.

Modelos com acelerador deixam de ser considerados bicicletas elétricas e podem ser enquadrados como ciclomotores, exigindo habilitação e placa.

Onde bicicletas elétricas podem circular em SP?

Em São Paulo, as bicicletas elétricas podem circular em ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas, acostamentos e no lado direito das vias urbanas. Em áreas compartilhadas com pedestres, como praças, parques e calçadas, o limite máximo permitido é de 6 km/h. Já em ciclovias e pistas exclusivas para bikes, a velocidade não pode ultrapassar 20 km/h. A prioridade nesses espaços continua sendo dos pedestres.

A regulamentação também definiu itens obrigatórios de segurança para circulação das bicicletas elétricas. Entre eles estão:

campainha;

iluminação dianteira, traseira e lateral;

espelho retrovisor do lado esquerdo;

pneus em boas condições;

indicador ou limitador eletrônico de velocidade.

O uso de celular e fones de ouvido durante a condução continua proibido.

O que são veículos autopropelidos

Patinetes elétricos, monociclos e scooters leves entram na categoria de equipamentos de mobilidade individual autopropelidos.

Esses veículos devem respeitar:

velocidade máxima de 32 km/h;

potência limitada;

largura máxima de 70 centímetros.

Nesses casos, também não há exigência de CNH, emplacamento ou licenciamento.

Quando o veículo passa a ser ciclomotor

Veículos motorizados de duas ou três rodas, elétricos ou a combustão, com velocidade máxima de até 50 km/h, entram na categoria de ciclomotores.

Para circular, o condutor precisa:

possuir ACC ou CNH categoria A;

registrar e licenciar o veículo;

utilizar placa;

usar capacete obrigatório.

Os ciclomotores não podem trafegar em ciclovias, ciclofaixas, calçadas ou vias com velocidade superior a 70 km/h.

Fiscalização já está sendo aplicada

Com as regras em vigor desde janeiro, a fiscalização passou a ser feita pelos órgãos municipais de trânsito e mobilidade urbana.

Entre as infrações proibidas estão:

usar celular enquanto dirige;

trafegar na contramão;

conduzir com apenas uma das mãos;

usar fones de ouvido;

transportar crianças menores de 10 anos.

A regulamentação busca trazer mais segurança e padronização para o uso dos veículos elétricos leves, que ganharam espaço nas cidades nos últimos anos.