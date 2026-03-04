Show do AC/DC hoje: vai ter transmissão ao vivo hoje?

O AC/DC sobe ao palco do Estádio do Morumbis, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 4 de março, para o terceiro e último show da turnê Power Up em solo brasileiro. Após levar milhares de fãs ao delírio nos dias 24 e 28 de fevereiro, Angus Young e companhia encerram a maratona de rock com ingressos esgotados. Mas para quem não conseguiu garantir a entrada, fica a dúvida: é possível assistir ao show do AC/DC hoje pela TV ou internet?
Tem transmissão do show do AC/DC hoje?
A resposta curta é não. Diferentemente do que acontece em grandes festivais como o Rock in Rio ou o Lollapalooza, onde canais como Multishow e Globoplay costumam transmitir as apresentações ao vivo, o show do AC/DC em São Paulo é um evento solo (headliner tour).
Até o momento, a produção da banda e a Live Nation não anunciaram nenhuma transmissão oficial para o show de hoje. Isso significa que não haverá exibição na TV aberta, fechada ou via streaming.
Atenção: Fuja de links suspeitos em redes sociais que prometem a transmissão ao vivo. Geralmente, tratam-se de golpes ou retransmissões de baixa qualidade feitas por fãs através de lives no Instagram ou YouTube, que podem ser derrubadas a qualquer momento por direitos autorais.
Para os fãs que desejam sentir a energia de clássicos como “Back in Black” e “Highway to Hell”, a única forma oficial de assistir à apresentação é presencialmente no Estádio do Morumbis.
Os portões foram abertos às 15h e a programação segue os mesmos horários das apresentações anteriores:
- Abertura dos portões: 15h / 16h
- Show de abertura (The Pretty Reckless): 19h30
- Show do AC/DC: 21h
Provável Setlist
Baseado nas apresentações do último sábado e da terça-feira passada, o público pode esperar um repertório repleto de hinos:
If You Want Blood (You’ve Got It)
Back in Black
Demon Fire
Shot Down in Flames
Thunderstruck
Have a Drink on Me
Hells Bells
Shot in the Dark
Stiff Upper Lip
Shoot to Thrill
Sin City
Rock ‘n’ Roll Train
Dirty Deeds Done Dirt Cheap
High Voltage
Riff Raff
You Shook Me All Night Long
Highway to Hell
Whole Lotta Rosie
Let There Be Rock
Bis: T.N.T. e For Those About to Rock (We Salute You)