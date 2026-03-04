Show do AC/DC hoje: vai ter transmissão ao vivo hoje?

O AC/DC sobe ao palco do Estádio do Morumbis, em São Paulo, na noite desta quarta-feira, 4 de março, para o terceiro e último show da turnê Power Up em solo brasileiro. Após levar milhares de fãs ao delírio nos dias 24 e 28 de fevereiro, Angus Young e companhia encerram a maratona de rock com ingressos esgotados. Mas para quem não conseguiu garantir a entrada, fica a dúvida: é possível assistir ao show do AC/DC hoje pela TV ou internet?

Tem transmissão do show do AC/DC hoje?

A resposta curta é não. Diferentemente do que acontece em grandes festivais como o Rock in Rio ou o Lollapalooza, onde canais como Multishow e Globoplay costumam transmitir as apresentações ao vivo, o show do AC/DC em São Paulo é um evento solo (headliner tour).

Até o momento, a produção da banda e a Live Nation não anunciaram nenhuma transmissão oficial para o show de hoje. Isso significa que não haverá exibição na TV aberta, fechada ou via streaming.

Atenção: Fuja de links suspeitos em redes sociais que prometem a transmissão ao vivo. Geralmente, tratam-se de golpes ou retransmissões de baixa qualidade feitas por fãs através de lives no Instagram ou YouTube, que podem ser derrubadas a qualquer momento por direitos autorais.

Para os fãs que desejam sentir a energia de clássicos como “Back in Black” e “Highway to Hell”, a única forma oficial de assistir à apresentação é presencialmente no Estádio do Morumbis.

Os portões foram abertos às 15h e a programação segue os mesmos horários das apresentações anteriores:

Abertura dos portões: 15h / 16h

Show de abertura (The Pretty Reckless): 19h30

Show do AC/DC: 21h

Provável Setlist

Baseado nas apresentações do último sábado e da terça-feira passada, o público pode esperar um repertório repleto de hinos:

If You Want Blood (You’ve Got It)

Back in Black

Demon Fire

Shot Down in Flames

Thunderstruck

Have a Drink on Me

Hells Bells

Shot in the Dark

Stiff Upper Lip

Shoot to Thrill

Sin City

Rock ‘n’ Roll Train

Dirty Deeds Done Dirt Cheap

High Voltage

Riff Raff

You Shook Me All Night Long

Highway to Hell

Whole Lotta Rosie

Let There Be Rock

Bis: T.N.T. e For Those About to Rock (We Salute You)