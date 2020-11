Auxílio emergencial: Caixa paga hoje (24/11) para grupo do Bolsa Família

Nesta terça-feira (24), a Caixa Econômica Federal paga mais uma parcela do auxílio emergencial para 1,6 milhão de beneficiários que fazem parte do Bolsa Família. Recebem hoje aqueles que tem o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 6.

Além disso, hoje também ocorre a liberação de saques e transferências para nascidos em junho. Os beneficiários podem sacar os depósitos feitos em poupança social digital nos ciclos 3 e 4.

8ª parcela do auxílio emergencial para quem tem NIS terminado em 6

Então, os beneficiários com NIS terminado em 6, recebem a oitava parcela do benefício, sendo a terceira parcela do do auxílio residual, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família). É a penúltima parcela do auxílio emergencial que esse grupo vai receber.

Nota-se que os contemplados do Bolsa Família, foram incluídos no auxílio emergencial de maneira automática e recebem o benefício de maior valor. Os pagamentos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, veja as datas restantes da parcela atual:

25 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 7

26 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 8

27 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 9

30 de novembro: beneficiários com NIS terminado em 0

Nascidos em julho podem sacar

Ademais, a partir de hoje beneficiários nascidos em junho e de fora do Bolsa Família, podem sacar ou transferir o dinheiro depositado nos ciclos 3 e 4. A saber, esse calendário de ciclos é válido para os inscritos via Cadastro Único, site ou aplicativo da Caixa.

Antes dessa liberação, os trabalhadores já podiam movimentar os recursos do auxílio emergencial através do aplicativo Caixa Tem. Para pagamentos de contas domésticas e boletos, bem como para compras online usando o cartão de débito virtual.]

Por fim, os pagamentos do ciclo 4 do auxílio emergencial já terminaram, ao passo que as datas para liberação de saques e transferências ocorrem até 05 de dezembro. Veja as datas restantes:

26 de novembro: beneficiários nascidos em julho;

28 de novembro: beneficiários nascidos em agosto e setembro;

1º de dezembro: beneficiários nascidos em outubro;

05 de dezembro: beneficiários nascidos em novembro e dezembro.

