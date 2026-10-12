Economia

Bolsa Família de outubro chega a R$ 1.037? Veja quanto você pode receber

O programa teve aumento e esse mês o valor já será debitado

Escrito por Anny Malagolini
Bolsa Família de outubro Foto: reprodução
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O calendário do Bolsa Família de outubro de 2026 começa no dia 19 e segue até 30 de outubro. Os depósitos serão feitos pela Caixa Econômica Federal conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), escalonamento que organiza os pagamentos ao longo dos dias úteis. Vejam as datas.

Calendário do Bolsa Família de outubro

Os pagamentos começam pelos beneficiários com NIS final 1 e terminam com aqueles cujo documento acaba em 0. Confira as datas:

NIS final 1: 19 de outubro

NIS final 2: 20 de outubro

NIS final 3: 21 de outubro

NIS final 4: 22 de outubro

NIS final 5: 23 de outubro

NIS final 6: 26 de outubro

NIS final 7: 27 de outubro

NIS final 8: 28 de outubro

NIS final 9: 29 de outubro

NIS final 0: 30 de outubro

Quanto fica o pagamento com aumento?

O Bolsa Família será pago com reajuste de 15,04% a partir de outubro de 2026. Com a correção, o valor mínimo por família sobe de R$ 600 para R$ 691, enquanto o benefício médio estimado pelo governo passa de R$ 675 para R$ 777.

O valor depositado, porém, varia conforme o número de integrantes da família e os adicionais a que cada pessoa tem direito. Por isso, nem todos os beneficiários receberão R$ 777. Famílias com crianças, adolescentes e gestantes podem ter parcelas maiores, que ultrapassam R$ 1 mil em alguns casos.

O cálculo considera os seguintes valores atualizados:

  • R$ 691: mínimo garantido por família;
  • R$ 164: benefício por integrante da família;
  • R$ 173: adicional por criança de até seis anos;
  • R$ 58: adicional para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos.

Os valores são combinados conforme as regras do programa. Uma família com duas crianças pequenas, por exemplo, pode receber R$ 1.037 mensais, considerando o mínimo de R$ 691 e dois adicionais de R$ 173. O reajuste será aplicado automaticamente na folha de outubro. Os depósitos começam em 19 de outubro e seguem até o dia 30, conforme o último dígito do NIS.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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