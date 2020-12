Bolsa Família no Caixa Tem: pagamentos começam em dezembro

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A partir do mês de dezembro, a Caixa Econômica Federal inicia pagamentos do Bolsa Família no Caixa Tem. O aplicativo vem sendo usado desde abril, como meio dos beneficiários do auxílio emergencial receberem suas parcelas. Além disso, trabalhadores podem acessar seu FGTS Emergencial na plataforma.

Atualmente os contemplados pelo Bolsa Família recebem seu benefício através do Cartão Cidadão. Com a mudança, passaram a receber débitos por poupança social digital, disponível no Caixa Tem. Segundo a Caixa, a transição deve trazer segurança e autonomia ao cidadão, ao passo que terá uma conta bancária e não haverá necessidade de sacar todo o dinheiro das parcelas.

Como funcionará o pagamento do Bolsa Família no Caixa Tem?

Nota-se que as conta bancárias serão abertas de maneira automática pela Caixa. De modo que os beneficiários não precisam apresentar documentos ou ir até as agências. A saber, será possível movimentar o dinheiro pelo aplicativo, mas os saques com o Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão continuam disponíveis.

Para acessar o Caixa Tem, basta baixá-lo na loja de aplicativos do seu celular. Para entrar é necessário informar o número de CPF e uma senha de seis dígitos que pode ser registrada no mesmo momento. Na plataforma é possível pagar contas domésticas e boletos, bem como fazer compras online usando o cartão de débito virtual.

Trata-se de uma poupança simplificada e não há tarifas de manutenção. Desse modo, o limite mensal de movimentação é de R$ 5 mil.

Ademais, a abertura das contas será de forma gradual. Os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado em 9 ou 0, serão os primeiros a receber os recursos na poupança social digital. Seguindo o calendário normal do programa.

Na primeira etapa, que ocorre no mês que vem, cerca de 1,5 milhão de pessoas vão receber os valores pelo Caixa Tem. Isso representa 16,5% do total de cidadãos com direito ao benefício neste período.

