Bolsa Família vai adiantar esse mês já com aumento no pagamento do Caixa Tem
Bolsa Família tem pagamento antecipado em outubro e valor mínimo sobe para R$ 691
Os pagamentos do Bolsa Família de outubro foram antecipados e a boa notícia é que já começaram a ser liberados com o reajuste anunciado pelo governo federal. O calendário teve início na segunda-feira (19) e será concluído nesta quarta-feira (21), quando recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado de 3 a 9 ou 0.
A antecipação foi adotada como medida preventiva diante dos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño, que pode provocar secas em algumas regiões e chuvas intensas em outras. Segundo o ministério, a unificação do calendário também está prevista para novembro e dezembro.
Qual é o calendário do Bolsa Família de outubro?
Neste mês, o cronograma foi concentrado em três datas. Os beneficiários devem conferir o último número do NIS para saber quando o dinheiro fica disponível.
NIS final 1: 19 de outubro
NIS final 2: 20 de outubro
NIS final 3: 21 de outubro
NIS final 4: 21 de outubro
NIS final 5: 21 de outubro
NIS final 6: 21 de outubro
NIS final 7: 21 de outubro
NIS final 8: 21 de outubro
NIS final 9: 21 de outubro
NIS final 0: 21 de outubro
Pelo calendário habitual, os repasses seriam distribuídos ao longo do mês, conforme o número final do NIS, até o dia 30. Com a mudança, a maior parte dos beneficiários recebe na quarta-feira (21).
Famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal podem ter o pagamento liberado de forma unificada já no primeiro dia do calendário, sem precisar aguardar a data correspondente ao final do NIS.
Quanto é o aumento do Bolsa Família por Lula
O aumento do Bolsa Família concedido pelo governo Lula já está sendo pago em outubro. O reajuste de 15,04% elevou o valor mínimo mensal por família de R$ 600 para R$ 691, uma diferença de R$ 91. A atualização também aumentou os adicionais destinados às famílias conforme sua composição.
O valor varia de acordo com o número de integrantes e os benefícios complementares. O Benefício de Renda de Cidadania passou de R$ 142 para R$ 164 por pessoa. Já o adicional por criança de até 6 anos subiu de R$ 150 para R$ 173. Para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, o valor aumentou de R$ 50 para R$ 58.
Quem recebe o Bolsa Família já pode consultar os valores atualizados no pagamento de outubro. O total depositado depende da composição familiar e dos adicionais aplicáveis, por isso nem todos recebem exatamente R$ 691. Famílias elegíveis a mais de um benefício complementar podem receber um valor mensal superior ao mínimo.
Como consultar o pagamento do Bolsa Família?
Os beneficiários podem verificar o valor liberado, a data do depósito e as informações do benefício pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo Portal Cidadão da Caixa. O dinheiro pode ser movimentado pelo Caixa Tem e sacado em agências da Caixa Econômica Federal, caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, conforme as opções disponíveis para cada beneficiário.
Em caso de dúvidas sobre cadastro e regras do programa, o atendimento do MDS está disponível pelo telefone 121. Para informações sobre pagamentos e serviços da Caixa, o canal de atendimento é o 111.
Para continuar recebendo o Bolsa Família, a família deve manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e cumprir as condicionalidades de saúde e educação, incluindo frequência escolar, vacinação das crianças e acompanhamento pré-natal das gestantes.