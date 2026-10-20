Bolsa Família vai adiantar esse mês já com aumento no pagamento do Caixa Tem

Bolsa Família vai adiantar esse mês já com aumento no pagamento do Caixa Tem

Os pagamentos do Bolsa Família de outubro foram antecipados e a boa notícia é que já começaram a ser liberados com o reajuste anunciado pelo governo federal. O calendário teve início na segunda-feira (19) e será concluído nesta quarta-feira (21), quando recebem os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) terminado de 3 a 9 ou 0.

A antecipação foi adotada como medida preventiva diante dos possíveis efeitos do fenômeno climático El Niño, que pode provocar secas em algumas regiões e chuvas intensas em outras. Segundo o ministério, a unificação do calendário também está prevista para novembro e dezembro.

Qual é o calendário do Bolsa Família de outubro?

Neste mês, o cronograma foi concentrado em três datas. Os beneficiários devem conferir o último número do NIS para saber quando o dinheiro fica disponível.

NIS final 1: 19 de outubro

NIS final 2: 20 de outubro

NIS final 3: 21 de outubro

NIS final 4: 21 de outubro

NIS final 5: 21 de outubro

NIS final 6: 21 de outubro

NIS final 7: 21 de outubro

NIS final 8: 21 de outubro

NIS final 9: 21 de outubro

NIS final 0: 21 de outubro

Pelo calendário habitual, os repasses seriam distribuídos ao longo do mês, conforme o número final do NIS, até o dia 30. Com a mudança, a maior parte dos beneficiários recebe na quarta-feira (21).

Famílias que vivem em municípios com situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo governo federal podem ter o pagamento liberado de forma unificada já no primeiro dia do calendário, sem precisar aguardar a data correspondente ao final do NIS.

Quanto é o aumento do Bolsa Família por Lula

O aumento do Bolsa Família concedido pelo governo Lula já está sendo pago em outubro. O reajuste de 15,04% elevou o valor mínimo mensal por família de R$ 600 para R$ 691, uma diferença de R$ 91. A atualização também aumentou os adicionais destinados às famílias conforme sua composição.

O valor varia de acordo com o número de integrantes e os benefícios complementares. O Benefício de Renda de Cidadania passou de R$ 142 para R$ 164 por pessoa. Já o adicional por criança de até 6 anos subiu de R$ 150 para R$ 173. Para gestantes, nutrizes e crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, o valor aumentou de R$ 50 para R$ 58.

Quem recebe o Bolsa Família já pode consultar os valores atualizados no pagamento de outubro. O total depositado depende da composição familiar e dos adicionais aplicáveis, por isso nem todos recebem exatamente R$ 691. Famílias elegíveis a mais de um benefício complementar podem receber um valor mensal superior ao mínimo.

Como consultar o pagamento do Bolsa Família?

Os beneficiários podem verificar o valor liberado, a data do depósito e as informações do benefício pelos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem ou pelo Portal Cidadão da Caixa. O dinheiro pode ser movimentado pelo Caixa Tem e sacado em agências da Caixa Econômica Federal, caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, conforme as opções disponíveis para cada beneficiário.

Em caso de dúvidas sobre cadastro e regras do programa, o atendimento do MDS está disponível pelo telefone 121. Para informações sobre pagamentos e serviços da Caixa, o canal de atendimento é o 111.

Para continuar recebendo o Bolsa Família, a família deve manter o Cadastro Único (CadÚnico) atualizado e cumprir as condicionalidades de saúde e educação, incluindo frequência escolar, vacinação das crianças e acompanhamento pré-natal das gestantes.