Abono salarial de declarações fora do prazo começa a ser pago na terça

Na próxima semana, a Caixa Econômica Federal começa a pagar o abono salarial 2020/2021 das declarações atrasadas da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) com ano-base em 2019. Ou seja, que foram entregues fora do prazo ou retificadas pelos empregadores até 30 de setembro. Os depósitos iniciam no dia 8 de dezembro, próxima terça-feira.

A Caixa informou que trabalhadores nascidos entre julho e novembro, e que tem direito ao benefício, poderão receber o dinheiro a partir da próxima terça-feira. Ao passo que, os beneficiários que fazem aniversário entre dezembro e junho devem seguir o calendário atual do abono salarial, o qual tem como referência o mês de nascimento dos cidadãos. Para esse grupo os pagamentos iniciam em 15 de dezembro e vão até 17 de março de 2021. Veja as datas:

Quem tem o direito ao abono salarial?

Para receber o abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) ou Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é necessário estar inscrito há ao menos cinco anos no programa, ter trabalhado por no mínimo 30 dias em 2019 e ter remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Além disso, é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Rais ou eSocial, conforme categoria da empresa. Quem trabalha para o setor privado recebe pelo PIS, e quem é empregado pelo setor público adquire o dinheiro pelo Pasep.

O valor do abono salarial vai de R$ 88 a R$ 1.045, variando de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano passado. Trabalhadores de empresas privadas recebem pela Caixa, já os do setor público recebem pelo Banco do Brasil.

