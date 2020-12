Confira novo calendário do auxílio residual para 1,2 milhão de pessoas

Nesta sexta-feira (11), o Ministério da Cidadania divulgou o calendário do auxílio residual para 1,2 milhão de beneficiários que têm direito apenas a uma parcela da extensão do benefício.

Esse público começou a receber as cinco primeiras parcelas do auxílio emergencial de R$ 600 (ou R$ 1200 para mães chefe de família) no mês de julho. E deve adquirir uma parcela de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família) da extensão do auxílio entre 21 e 29 do atual mês de dezembro.

As datas foram divulgadas em portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a qual também informa o resultado de revisão e de contestações feitas em novembro. O que beneficia 4,5 ­mil pessoas que entram no ciclo 6 de pagamentos.

Calendário do auxílio residual para 1,2 milhão de pessoas

Então, confira o calendário de depósitos do auxílio residual para esse grupo:

21 de dezembro (segunda-feira): 900 mil beneficiários nascidos de janeiro a setembro recebem o dinheiro;

23 de dezembro (quarta-feira): 100 mil beneficiários nascidos em outubro recebem o dinheiro;

28 de dezembro (segunda-feira): 100 mil beneficiários nascidos em novembro recebem o dinheiro;

29 de dezembro (terça-feira): 100 mil beneficiários nascidos em dezembro recebem o dinheiro;

Sendo assim esse público, têm o direito a receber a parcela do auxílio extensão do mês de dezembro. Na prática, os cidadãos devem receber cinco parcelas do auxílio emergencial de R$ 600. Depois disso, podem passar a receber até o fim do ano parcelas da prorrogação do benefício, de R$ 300.

Veja também, as datas para liberação de saques e transferências para as 1,2 milhão de pessoas:

21 de dezembro: beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro;

04 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em março;

06 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em abril;

11 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em maio;

13 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em junho;

15 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em julho;

18 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em agosto;

20 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em setembro;

22 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em outubro;

25 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em novembro;

27 de janeiro de 2021: beneficiários nascidos em dezembro.

Nota-se que, com exceção nascidos em janeiro e fevereiro, as datas seguem o calendário dos ciclos 5 e 6 para saques e transferências.

Ciclo 6 para benefícios reavaliados em novembro

Além disso, a Portaria nº 558 publicada hoje, também informa o calendário para cidadãos que fizeram pedido de contestação no site da Dataprev até 23 de novembro e que foram considerados elegíveis para receber o auxílio residual. No total são 859 pessoas, que recebem de acordo com o ciclo 6 de pagamentos.

Por fim, outros 3.690 cidadãos que tiveram o benefício reavaliado pelo governo em novembro e foram considerados elegíveis para receber o auxílio emergencial também pegam o dinheiro pelo ciclo 6 de pagamentos.

