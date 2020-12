Veja o calendário de pagamento da última parcela do auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal inicia amanhã (10) o pagamento da nona e última parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. Trata-se da quarta parcela do auxílio residual, no valor de R$ 300 (ou R$ 600 para mães chefe de família).

Os pagamentos do programa ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês, seguindo a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS). No entanto, nesse mês de dezembro os pagamentos foram antecipados devido as festas de fim de ano. Ocorrem do dia 10 ao dia 23.

Calendário da última parcela do auxílio emergencial para quem é do Bolsa Família

Então, confira as datas de pagamento da última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família:

10 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 1

11 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 2

14 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 3

15 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 4

16 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 5

17 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 6

18 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 7

21 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 8

22 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 9

23 de dezembro: beneficiários com NIS terminado em 0

Os beneficiários com NIS de final 9 e 0 serão os primeiros a receber o pagamento do benefício pelo aplicativo Caixa Tem. Que ocorrerá de forma gradual com a abertura automática de contas até março de 2021. Atualmente os contemplados pelo Bolsa Família recebem seu benefício através do Cartão Cidadão.

Para quem não faz parte deste programa, o depósito dos R$ 300 ou R$ 600 ocorre em ciclos, divididos de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Além de ter datas para depósito em poupança social digital e para liberação de saques e transferências. O sexto e último ciclo, que paga a nona parcela para quem entrou no início do benefício, começa no dia 13 de dezembro.

