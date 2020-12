Com descontos de até 99%, feirão Limpa Nome termina na segunda

O Feirão Limpa Nome Serasa 2020 está em seus últimos dias, o evento ocorre até segunda-feira (21). Há 50 empresas participantes, oferecendo renegociações com até 99% de descontos nas dívidas.

O banco Itaú está oferecendo descontos de até 99%. Ao passo que o Banco do Brasil, tem descontos de até 95%, o Bradesco e o Santander com até 90%.

Além dessas, há empresas de outros segmentos. A rede de lojas de departamento Riachuelo oferece até 99% de desconto nas dívidas. A concessionária de telefonia Claro, de até 90%. E a faculdade Anhanguera, até 85%.

Como participar do Feirão Limpa Nome Serasa?

Para participar do Feirão Limpa Nome Serasa é preciso acessar o site do evento e clicar em “Consultar Ofertas”. Feito isso, basta informar o CPF e senha para fazer o login. Com isso, as informações financeiras do consumidor vão aparecer na tela e o mesmo pode abrir uma nova página para conhecer as condições de pagamento, caso a empresa que ele tem dívida seja uma das participantes do feirão.

Em seguida, o cidadão deve analisar as opções indicadas para quitar suas dívidas. Pode-se escolher uma delas e então selecionar se o pagamento ocorrerá à vista ou em parcelas, bem como qual a melhor data de vencimento.

Para finalizar a operação, a plataforma gera um ou mais boletos, com as informações escolhidas.

Atenção aos golpes

Nota-se que a Serasa não envia boletos anexados por e-mail. Por isso se recomenda sempre conferir o endereço de e-mail. A instituição também indica que o consumidor “sempre confira as informações dos seus boletos antes de realizar qualquer pagamento”.

Durante a negociação no Feirão Limpa Nome Serasa, a plataforma não pede por nenhuma forma de adiantamento ou depósito bancário.

E ao fim da negociação, os boletos podem ser acessados a partir de login no site da instituição. Bem com, através do link enviado por e-mail e SMS após o acordo.

