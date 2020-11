Serasa? Dívidas? Veja como é possível negociar e sair dess

O Brasil possui 62,7 milhões de pessoas com dívidas em atraso, porém o Serasa está fazendo uma campanha para reduzir este número

Se você está com dívidas em atraso, esta é sua oportunidade de renegociar o saldo de forma simples e rápida através do Feirão Serasa Limpa Nome.

O que é o Serasa?

O Serasa é um banco de dados de maus pagadores, criado em 1968 por associações das instituições financeiras. Posteriormente, em 2007, a Serasa foi comprada pelo grupo irlandês Experian.

Por conta de sua origem no mercado bancário, a Serasa tem como principal característica receber os dados dos inadimplentes.

Dessa forma, estes dados são disponibilizados para os bancos e instituições financeiras associadas. Assim, as informações servem de critério para concessão de crédito, além de apoio ao negócio.

Como saber se sou devedor?

Você pode acessar gratuitamente suas informações nos serviços de proteção ao crédito. Na Serasa a consulta de CPF na Serasa é grátis e pode ser feito online. Desta forma você fica sabendo se tem alguma pendência com bancos, cartão de crédito, entre outros. Além disso, você pode consultar a sua pontuação (score) de crédito.

Atualmente no Brasil, mais de 62 milhões de pessoas estão inadimplentes. Desse modo, para sair dessa situação e limpar o seu nome, o primeiro passo é consultar as dívidas existentes.

Você pode consultar o seu CPF, tanto no site quanto através do aplicativo. As duas formas são fáceis, rápidas e gratuitas.

Acesse o site serasa.com.br e escolha a opção “Consultar dívidas”; Digite o número do seu CPF na tela inicial e clique em “Consultar Agora”; Preencha o cadastro, caso seja o seu primeiro acesso; Faça a verificação via e-mail ou SMS; Digite o código recebido e clique em “Confirmar código”;

Pronto! Como resultado você irá receber informações referentes à consulta do CPF. Nesta tela inicial você tem informações sobre sua pontuação (score), dívidas, e situação na Receita Federal.

Se estiver com alguma pendência, você pode usar estas informações para regularizar sua situação com o banco credor.

Outra opção é o aplicativo do Serasa Consumidor. É gratuito e está disponível nas lojas Google Play e App Store.

Devo quitar minhas dívidas no Serasa?

Sim, sem dúvida! Em tempos de incertezas na economia, estar com nome limpo pode te ajudar em diversas situações. A possibilidade de recorrer ao crédito em casos extremos é apenas uma delas. Afinal, é essencial se planejar e se organizar financeiramente diante das possíveis dificuldades na economia. O Feirão Serasa está dando todas as vantagens para quitar sua dívida com grandes descontos.

Mesmo se você não possui conta bancária, pode fazer o pagamento de boletos e transferências utilizando criptomoedas. Algumas empresas brasileiras oferecem este serviço.

Entretanto se constar alguma pendência que você não reconhece, faça um boletim de ocorrência imediatamente. Em seguida, entre em contato com a empresa que fez a cobrança para informar sobre a possível fraude. Por fim, procure a assistência dos órgãos de defesa do consumidor em caso de recusa para limpar o seu nome.

Quais as vantagens do programa de descontos?

Existem muitas vantagens: negociar suas dívidas sem sair de casa, obter um bom desconto sobre o total devido e, principalmente, ficar com o nome limpo.

A decisão faz parte de uma onda de conscientização das empresas com o momento vivido pela sociedade após a pandemia do coronavírus. Em suma, o objetivo é ajudar ainda mais os consumidores a quitarem seus débitos e organizarem suas finanças neste momento delicado.

Aproveite o Feirão Serasa onde os bancos e instituições financeiras resolveram aumentar os descontos e dar melhores condições de pagamento.

É importante que você saiba como está o seu orçamento e qual é a sua capacidade de pagamento. Nesse sentido, faça as contas e veja se oferta negociada cabe no seu bolso.

A atual edição do Feirão Serasa Limpa Nome entrou em vigor em novembro de 2020.

Onde encontrar mais informações?

Além da Serasa, existem outras empresas que mantêm bancos de dados. Por exemplo, o SPC, uma empresa de proteção ao crédito. Sua função é criar uma lista com informações pessoais das pessoas que possuem dívidas atrasadas.

Não passe seus dados pessoais e documentos para desconhecidos. Se tiver o contato por WhatsApp, certifique-se de que o número é o mesmo que a empresa disponibiliza.

Por fim, faça uma pesquisa de satisfação da empresa. Busque na internet avaliações da instituição e em sites como Reclame Aqui, e Consumidor.gov, ou no Procon de sua cidade. Assim, você vai saber quais são as reclamações de outros clientes sobre essa empresa. Desconfie de empresas que não têm nenhuma avaliação.