Golpista usa foto feita por IA para enganar família que procura cachorro desaparecido

Uma família de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi alvo de um golpe nesta quinta-feira, dia 22, enquanto procurava pelo cachorro Guri, um vira-lata de cinco anos que está desaparecido desde terça-feira. Após divulgar cartazes nas redes sociais, os tutores receberam o contato de um homem que afirmou ter encontrado o animal, enviou uma fotografia suspeita e pediu dinheiro para buscá-lo. A família desconfiou da história ao perceber indícios de que a imagem havia sido criada por inteligência artificial (IA).

Segundo o relato dos familiares, o homem entrou em contato na manhã de quinta-feira, afirmando estar com Guri. Na conversa pela WhatsApp, ele deu detalhes sobre como teria encontrado o cachorro e afirmou que havia levado o animal para São Gabriel do Oeste (MS), onde estaria com um sobrinho.

Para buscar o pet, o suspeito pediu R$ 100, alegando que precisava abastecer o carro. Horas depois, solicitou mais R$ 100. A segunda cobrança levantou suspeitas, e a família passou a questionar as informações fornecidas.

Ao analisar a fotografia recebida, os familiares perceberam sinais de que a imagem poderia ter sido produzida por inteligência artificial. A desconfiança aumentou diante dos pedidos de dinheiro e das inconsistências no relato.

Depois de ser confrontado pelos familiares, o homem passou a fazer ameaças de morte. Ele também enviou uma imagem de uma arma de fogo. A família registrou o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada como estelionato, extorsão e ameaça.

O caso alerta para os riscos enfrentados por tutores que divulgam o desaparecimento de animais nas redes sociais. Ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para produzir imagens falsas e dar credibilidade a histórias criadas para obter dinheiro de pessoas que estão tentando reencontrar seus animais de estimação.