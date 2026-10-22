Golpista usa foto feita por IA para enganar família que procura cachorro desaparecido
Caso aconteceu em Mato Grosso do Sul
Uma família de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, foi alvo de um golpe nesta quinta-feira, dia 22, enquanto procurava pelo cachorro Guri, um vira-lata de cinco anos que está desaparecido desde terça-feira. Após divulgar cartazes nas redes sociais, os tutores receberam o contato de um homem que afirmou ter encontrado o animal, enviou uma fotografia suspeita e pediu dinheiro para buscá-lo. A família desconfiou da história ao perceber indícios de que a imagem havia sido criada por inteligência artificial (IA).
Segundo o relato dos familiares, o homem entrou em contato na manhã de quinta-feira, afirmando estar com Guri. Na conversa pela WhatsApp, ele deu detalhes sobre como teria encontrado o cachorro e afirmou que havia levado o animal para São Gabriel do Oeste (MS), onde estaria com um sobrinho.
Para buscar o pet, o suspeito pediu R$ 100, alegando que precisava abastecer o carro. Horas depois, solicitou mais R$ 100. A segunda cobrança levantou suspeitas, e a família passou a questionar as informações fornecidas.
Ao analisar a fotografia recebida, os familiares perceberam sinais de que a imagem poderia ter sido produzida por inteligência artificial. A desconfiança aumentou diante dos pedidos de dinheiro e das inconsistências no relato.
Depois de ser confrontado pelos familiares, o homem passou a fazer ameaças de morte. Ele também enviou uma imagem de uma arma de fogo. A família registrou o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, em Campo Grande. A ocorrência foi registrada como estelionato, extorsão e ameaça.
O caso alerta para os riscos enfrentados por tutores que divulgam o desaparecimento de animais nas redes sociais. Ferramentas de inteligência artificial podem ser usadas para produzir imagens falsas e dar credibilidade a histórias criadas para obter dinheiro de pessoas que estão tentando reencontrar seus animais de estimação.