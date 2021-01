Imposto de Renda 2021: veja lista de documentos para fazer declaração

Para informar rendimentos à Receita Federal, brasileiros devem reunir uma série de documentos. Com a declaração do Imposto de Renda 2021 não será diferente, a finalidade dos comprovantes é verificar a quantidade de tributos pagos ao longo do ano, bem como se houve sonegação. Sendo assim, reunir esses documentos será útil no momento de fazer a declaração.

Na declaração, o cidadão deve informar os rendimentos do ano 2020, mesmo os que são isentos e não têm tributação do imposto de renda. Ademais, para exemplificar, deve se informar gastos com educação, saúde, aluguel e investimentos. Algumas das despesas podem ser deduzidas no imposto final.

Quem deve declarar Imposto de Renda 2021?

Então, veja quem precisa fazer a declaração do Imposto de Renda 2021:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 durante o ano de 2020;

Cidadãos que receberam rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte superior a R$ 40.000 durante o ano passado;

Pessoas que receberam dinheiro por conta de alienação de bens e direitos ou em operação em bolsas de valores, mercadorias, futuro e itens relacionados;

Quem possuiu, até o fim de 2020, imóveis, veículos e outros bens com soma total superior a R$ 300 mil.

Qual o prazo para a declaração?

O calendário oficial do Imposto de Renda 2021 ainda não foi divulgado. Mas normalmente o prazo começa em 1º de março e finaliza no dia 30 de abril. Sendo assim, os contribuintes têm 60 dias para prestar contas à Receita Federal. Em 2020, houve uma prorrogação do período até 30 de junho, por razão da pandemia da Covid-19.

Lista de documentos para declarar o IR

Então, veja a lista de documentos que serão necessários para fazer a declaração do Imposto de Renda 2021. É possível separá-los nas categorias de documentos pessoais, informes de rendimento e informes de pagamento.

Confira os documentos e informações pessoais para usar na declaração:

Nome completo, número de CPF e data de nascimento;

CPF dos dependentes, bem como nome, data de nascimento e grau de parentesco;

Cópia da última declaração do IR entregue;

Comprovante da atividade profissional;

Dados da conta bancária para restituição ou débitos.

Agora veja a lista para os informes de rendimentos. É preciso comprovar rendimentos de:

Instituições financeiras, como bancos e corretora de investimentos;

Salários, distribuição de lucros, aposentadoria ou pensão;

Pensão alimentícia, doações, heranças e similares;

Aluguéis.

Então, veja também o que se encaixa na categoria de informes de pagamento para a declaração do Imposto de Renda 2021. É preciso ter recibos de:

Despesas médicas;

Despesas odontológicas;

Gastos com educação;

Doações;

Serviços tomados de pessoas físicas e jurídicas.

Leia também: