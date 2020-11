Calendário do INSS: confira datas dos pagamentos de dezembro

Na próxima semana os pagamentos de dezembro para aposentados e pensionistas começam. No calendário do INSS há datas para quem recebe um salário mínimo e para quem recebe valores superiores a isso. Ao passo que, a ordem de depósitos usa como base o número final do benefício do segurado, mas não se considera o último dígito verificador, que vem após o hífen.

Hoje (27) paga-se R$ 1045 para segurados com número do benefício terminado em 4. Já na segunda-feira ocorre o último pagamento do mês de novembro, desta vez quem tem o final 5 recebe um salário mínimo.

Calendário do INSS em dezembro

Desse modo, os cerca de 35 milhões de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social devem se atentar as datas do calendário do INSS para o mês de dezembro. Os pagamentos iniciam logo no dia 1°, uma terça-feira. Ao passo que, terminam no dia 30 de dezembro, segunda-feira. Veja todas as datas:

Benefícios de até R$ 1045 (um salário mínimo):

1º de dezembro: recebe quem tem benefício de final 6

2 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 7

3 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 8

4 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 9

7 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 0

22 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 1

23 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 2

28 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 3

29 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 4

30 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 5

Benefícios acima de um salário mínimo:

1º de dezembro: recebe quem tem benefício de final 1 e 6

2 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 2 e 7

3 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 3 e 8

4 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 4 e 9

7 de dezembro: recebe quem tem benefício de final 5 e 0

