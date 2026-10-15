Luciano Hang oferece R$ 10 mil para descobrir quem pichou estátua da Havan; como denunciar

Luciano Hang oferece R$ 10 mil para descobrir quem pichou estátua da Havan; como denunciar

O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, anunciou uma recompensa de R$ 10 mil para quem fornecer informações que ajudem a identificar o responsável por pichar a réplica da Estátua da Liberdade instalada em uma unidade da empresa, em Natal, no Rio Grande do Norte. A ação foi registrada por câmeras de segurança na madrugada de terça-feira (13).

A pichação ocorreu na loja localizada no bairro Pitimbu, na zona Sul da capital potiguar. Nas imagens divulgadas pelo empresário nas redes sociais, uma pessoa aparece se aproximando da estrutura com um capacete e um spray. Em seguida, escreve a frase “Sem anistia Lula 13” na base do monumento.

Segundo a Havan, a ação aconteceu por volta das 3h20 e durou menos de um minuto. Após divulgar o vídeo, Hang pediu ajuda para localizar o responsável e informou que pagará R$ 10 mil por informações que contribuam para a identificação do autor.

Em publicação no Instagram, o empresário classificou o episódio como vandalismo e criticou a ação. Hang também atribuiu a pichação a militantes de esquerda, mas não havia confirmação pública sobre a identidade do responsável ou eventual ligação com partidos políticos.

A empresa informou que registrou um boletim de ocorrência e encaminhou as imagens das câmeras de segurança às autoridades policiais.

O empresário também relacionou o episódio a pichações registradas em uma estação de metrô na Avenida Paulista, em São Paulo, após uma manifestação de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizada no domingo (11).

Quem tiver informações que possam ajudar a identificar o autor da pichação pode entrar em contato pelo telefone 0800 517 0051, divulgado pela Havan.

Até a divulgação das informações, o responsável não havia sido identificado publicamente. A recompensa anunciada por Luciano Hang tem como objetivo reunir informações que contribuam para esclarecer o caso.