Economia

Onde assistir o jogo do Benfica hoje x Vitória Guimarães no Campeonato Português

Jogo começa às 14h

Escrito por Anny Malagolini
Onde vai passar Benfica x Vitória SC ao vivo Foto: Getty
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Neste domingo, véspera de feriado, o Benfica recebe o Vitória SC a partir das 14h (de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela oitava rodada do Campeonato Português 2026/27. O time de Lisboa, que é vice na tabela, volta a campo buscando se recuperar da derrota para o FC Porto, enquanto o Vitória de Guimarães tenta dar a volta por cima na temporada em uma visita desafiadora a Lisboa.

Onde vai passar Benfica x Vitória SC ao vivo

O jogo entre Benfica e Vitória SC terá transmissão ao vivo neste domingo, 11 de outubro, às 14h (horário de Brasília). Para assistir, os torcedores poderão acompanhar a partida pelo Disney+, via streaming. O confronto será disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal.

O Benfica volta a campo em busca de recuperação após a derrota por 3 a 1 para o FC Porto em sua última partida pelo campeonato, resultado que encerrou sua invencibilidade na Liga Portuguesa .

Sob o comando de Marco Silva , as Águias conquistaram cinco vitórias, um empate e uma derrota em seus sete primeiros jogos, marcando 22 gols e se consolidando como o time mais prolífico no ataque da liga.

Um dos seus jogadores de destaque tem sido Vangelis Pavlidis , que lidera a tabela de artilheiros da liga com oito gols.

Antes do revés frente ao Porto, o Benfica registava vitórias consecutivas no campeonato sobre o Marítimo , Moreirense e Gil Vicente . Agora, de regresso ao Estádio da Luz, a equipa lisboeta vai tentar redescobrir a forma vitoriosa e manter a pressão sobre o líder do campeonato, o Porto.

Prováveis escalações de Benfica x Vitória SC


A escalação do Benfica tem Samuel Soares; Daniel Banjaqui, Tomás Araújo, Alessandro Circati e Samuel Dahl; João Palhinha e Fredrik Aursnes; Rafa Silva, Gianluca Prestianni e Andreas Schjelderup; Vangelis Pavlidis. Técnico: Marco Silva.

Já o Vitória vem com os jogadores Oliwier Zych; Tony Strata, Toni Borevkovic, Thiago Balieiro e João Mendes; Lohann Doucet e Gonçalo Nogueira; Samu Silva, Alanzinho e Oumar Camara; Arnel Jakupović. Técnico: Tiago Margarido.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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