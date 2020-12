Pix: quanto dinheiro posso transferir com o sistema?

Segundo as determinações do Banco Central, os bancos e participantes são livres para estabelecer ou não limites de quanto dinheiro é possível transferir com o Pix, os valores de transferências e pagamentos. Entre as determinações, entretanto, é que os valores não podem ser inferiores a 50% do limite disponibilizado para o TED ou a 100% do limite de compras para o cartão de débito. Os valores podem variar de acordo com o horário, dia da semana e canal da operação.

Os limites vão até 28 de fevereiro de 2021. Assim, após o primeiro dia de março o limite mínimo para transferências pelo Pix passa a ser o mesmo valor que é permitido para TED ou para compras com cartão de débito. Contudo, a variação conforme o horário, dia e canal da transação continuará.

Quanto posso transferir com o Pix?

É possível consultar os valores para transferência por meio dos aplicativos e no internet banking, através de gerentes e centrais telefônicas das instituições. Segundo a Uol, bancos informaram seus limites:

Itaú: segue determinações do BC;

Caixa: limite para as transações pelo Pix é igual em todos os dias da semana, e de R$ 5.000 quando feitas das 6h01 às 22h. Esse valor diminui para R$ 3.500 quando as operações ocorrem das 22h01 à 0h. E entre 00h01 e 6h o limite é menor, e vai para R$ 1.500. Os usuários do Caixa Tem possuem um limite único para qualquer dia e horário: R$ 1.200.

Banco do Brasil: o limite de valor é de 50% do estabelecido para TED, entre 6h e 20h de dias úteis. Em dias não úteis e das 20h às 6h, o limite de valor varia conforme o público, variando de R$ 1.000 a R$ 10.000. Já a quantidade de transações é ilimitada das 5h às 23h, todos os dias. Entre 23h e 5h, o limite é de cinco transações.

Bradesco: os limites para os valores seguem os padrões e instruções normativas do BC, e ainda declarou que não há limite para quantidade de operações feitas por meio do Pix.

Existe limite de transferências ou transações no Pix?

O Pix tem uso em diversas transferências e pagamentos de maneira mais simples. Isso pode acontecer entre pessoas, entre pessoas e estabelecimentos comerciais, entre estabelecimento e transferências a entes governamentais. Dentro dessas possibilidades, alguns usuários podem ter dúvidas.

Dessa forma, ao utilizar o sistema, não há um limite de valores ou transferências no Pix. Entretanto, é preciso saber as regras de cada instituição cadastrada, já que elas podem estabelecer limites máximos para inibir fraudes no sistema.

