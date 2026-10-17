Economia

Salário dos servidores de MS pode cair antes do feriado de novembro?

Pagamento costuma ser antecipado

Escrito por Anny Malagolini
Salário dos servidores de MS Foto: Edemir Rodrigues/GOV MS
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Os servidores estaduais de Mato Grosso do Sul podem receber o salário de novembro antes do feriado de Finados, celebrado na segunda-feira, dia 2. Uma possibilidade é que o governo antecipe o depósito para sexta-feira, 30 de outubro, último dia útil bancário do mês. Até o momento, porém, não há data oficial confirmada para o pagamento.

Se a folha for antecipada, o dinheiro poderá estar disponível antes do feriado. O crédito no sábado, dia 31, dependerá do processamento bancário e das condições da operação.

Quando cai o salário dos servidores de MS?

A data de pagamento de novembro ainda depende de confirmação do governo estadual. Em outubro, os servidores receberam os vencimentos referentes a setembro no dia 2, antes do primeiro turno das eleições, conforme informação divulgada pelo Sindifiscal/MS.

O calendário deste ano coloca o feriado de Finados em uma segunda-feira, após o fim de semana. Por isso, uma eventual antecipação para 30 de outubro permitiria que os funcionários públicos tivessem acesso ao salário antes da data comemorativa.

O pagamento do décimo terceiro salário também entra no calendário de fim de ano. Para os trabalhadores contratados pela CLT, a primeira parcela deve ser depositada até 30 de novembro, enquanto a segunda tem prazo legal até 20 de dezembro. Em 2026, como o dia 20 cairá em um domingo, a segunda parcela deverá ser antecipada para sexta-feira, 18 de dezembro. No caso dos servidores estaduais de Mato Grosso do Sul, é necessário acompanhar o calendário divulgado pelo governo para confirmar as datas específicas de pagamento.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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