Salário mínimo para 2021 deve ficar em R$ 1.088, sem aumento real

Em uma nova revisão, o Governo Federal propôs salário mínimo para 2021 de R$ 1.088. O aumento está na proposta de alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), enviada nesta terça-feira (15) ao Congresso Nacional. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.045.

A estimativa do salário-mínimo é calculado com base na projeção do Ministério da Economia para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2020, que foi de 4,11%. Anualmente o índice é usado para corrigir o salário mínimo.

O salário-mínimo para 2021 só deve ser confirmado em janeiro de 2021, quando será possível verificar os dados reais da inflação em 2020. Caso o valor proposto de R$ 1.088 seja confirmado, o aumento será somente de R$ 43 em relação ao já vigente de 2020, que é de R$ 1.045.

Revisão não tem aumento real do salário mínimo para 2021

Com a nova revisão do salário mínimo para 2021, não haverá aumento real. Ou seja, como este ano está previsto o aumento apenas com base no INPC, sem considerar o Produto Interno Bruto (PIB). Na prática, se isso for cumprido, não haverá “ganho real” e o poder de compra do consumidor continuará o mesmo.

Desde de 2019, por meio da política de valorização do salário mínimo, a lei garantia aumento real, acima da inflação, sempre que houvesse crescimento econômico. Neste cálculo, era levado em conta a inflação anterior, medida pelo INPC, e o resultado do PIB.

Este ano, porém, a equipe econômica de Bolsonaro mudou as políticas de aumento real, quando o salário mínimo somente com base na inflação de 2019.

Projeções para os próximos anos

Além da estimativa do salário mínimo para 2021, no documento enviado ao Congresso, o Governo também fez estimativas para o salário mínimo até 2023. Veja:

Projeção para 2022: R$ 1.123, com INPC acumulado de 3,5%

Projeção para 2022: R$ 1.163, com INPC acumulado de 3,4%