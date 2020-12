Fachin suspende alíquota zero de Bolsonaro para importação de armas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin suspendeu em caráter liminar nesta segunda-feira, 14, a decisão do Governo Federal de zerar a alíquota para importação armas. A isenção de revólveres e pistolas tinha sido dada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex), do Ministério da Economia, e passaria a valer no dia 1 de janeiro.

Agora, com a suspensão da resolução, pistolas e revólveres voltam a ser taxados em 20% na importação. A decisão do ministro ainda vai ser submetida à análise do colegiado do STF, mas a data ainda não foi decidida. A suspensão é fruto de uma ação do PSB, que contestou a decisão no Supremo na semana passada.

Decisão sobre isenção para importação de armas

Segundo Fachin, a isenção de importação de armas “colocava em risco a segurança da coletividade, ao facilitar a inserção de armas no mercado. Além disso, não havia nenhum interesse social em zerar a alíquota de importação de armas em um país que paga altos impostos sobre outros itens essenciais”.

O ministro ainda argumenta que o risco de um aumento da circulação de armas de fogo, que pode ser motivado por fatores econômicos, parece ser razão suficiente para deferir a liminar. Além disso, ele também diz que a garantia da segurança do cidadão é obrigação do estado.

Fachin ainda cita o prejuízo ao mercado nacional. “É inegável que, ao permitir a redução do custo de importação de armas, o incentivo fiscal contribui para a composição dos preços das armas importadas e, por conseguinte, perda automática de competitividade da indústria nacional; o que afronta o mercado interno, considerado patrimônio nacional”, disse.

Entenda a isenção para importação de armas

A isenção para importação de armas proposta pelo Governo Federal só se aplicava a revólver e pistolas. Armas que são carregadas exclusivamente pela boca, como pistolas lança-chamas, revólveres para tiros de festim e armas de ar comprimido por gás.

A medida foi amplamente comemorada pelo próprio presidente e se soma às outras já tomadas pelo Governo Federal para facilitar o acesso a arma, como a portaria publicada em maio ampliando o acesso à quantidade de munições para quem já tem direito ao porte e à posse de armas. Na prática, pessoas com autorização passaram a poder comprar mais projéteis.

Medida de Bolsonaro gerou revolta

O anúncio da medida chegou a gerar revolta entre os internautas, que traçaram o paralelo de um Governo que isenta importação de armas, mas que quer taxar livros. Os usuários relembraram da reforma tributária proposta por Paulo Guedes, ministro da Economia, que prevê a cobrança de impostos sobre livros. A criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) vai taxar livros em 12%.

Julho/2020: Nova contribuição proposta pelo governo acaba com isenção e torna livros passíveis a taxa de 12% Dezembro/2020: Bolsonaro zera impostos para importação de armas a partir de 1º de janeiro de 2021 Parabéns aos envolvidos — Rafael Casaril (@casarilrafael) December 9, 2020

Taxação dos livros e isenção dos impostos das armas. Esse é o retrato do Brasil que vivemos hoje. É uma mistura de revolta e de vergonha o que sinto… #impostos #brasil #desgoverno — Marcelo Cecelo (@cecelopb) December 9, 2020

Além disso, os usuários também questionaram a importação de armas ser isenta agora, enquanto o mundo vive uma pandemia que já matou mais de 1,6 milhão de pessoas em todo o planeta, sendo mais de 181 mil delas só no Brasil.

Vocês já escolheram q ARMA irão IMPORTAR com ZERO imposto? Tou procurando uma q MATE o coronavirus, alguma DICA? — Candida 🚩🇧🇷🇻🇪Brasileira SIM, Bolsominia NÃO (@CandidaRodriges) December 9, 2020

O que o Brasil precisa para começar bem 2021? – Vacina!! O que Bolsonaro faz? – Zera o imposto para importação de arma.@jairbolsonaro, o senhor é um assassino. Um genocida negacionista convicto! — Marcelo Almeida (@MarceloAlmSG) December 9, 2020

