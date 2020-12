Veja como se cadastrar no Bolsa Família em 2021

O Brasil tem hoje, mais de 13 milhões de pessoas na extrema pobreza, aquelas que, de acordo com o Banco Mundial, vivem com até R$ 151 por mês. E quase 52 milhões na pobreza – com renda de até R$ 436 por mês. É o que constatou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Para tentar ajudar parte da população que vive na pobreza e extrema pobreza no Brasil, o governo federal criou o projeto Bolsa Família, que dá assistência à essas pessoas. Veja como se cadastrar no bolsa família

Como se cadastrar no Bolsa Família 2021?

É preciso fazer o cadastro único

Responsável Familiar deve informar seu CPF ou Título de Eleitor;

Documento de identificação com foto para cada um dos outros membros da família candidata ao benefício.

Esses são os documentos necessários para efetuar o cadastro da família no programa Bolsa Família 2021 do Governo federal. Procure o setor responsável pelo programa em seu município, normalmente, fica na Prefeitura ou algum departamento do governo municipal.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é direito das famílias mais pobres, que possuem às seguintes renda e que devem estar cadastradas no Cadastro Único, conhecido popularmente como CaDúnico. Podem se cadastrar:

Famílias com renda mensal de até R$ 89 por pessoa;

Famílias com renda mensal entre R$ 89,01 e R$ 178 por pessoa desde que tenham gestantes e/ou crianças e adolescentes até 17 anos.

Para saber a renda mensal por pessoa é preciso somar todos os rendimentos e salários dos membros da família, que moram na mesma casa, e dividir pelo número de pessoas.

Qual o valor do Bolsa Família 2021?

O valor do Bolsa Família depende de como é a renda daquela família. O valor muda se há gestantes, crianças e adolescentes, por exemplo. Os benefícios vão se somando. Veja os valores:

R$ 89: Pago apenas às famílias em extrema pobreza, ou seja, com renda mensal de até R$ 89 por pessoa.

R$ 41: Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178 por pessoa e que tenham crianças ou adolescentes até 15 anos em sua composição.

R$ 41: Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178 por pessoa e que tenham grávidas em sua composição. São nove parcelas mensais.

R$ 41: Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178 por pessoa e que tenham crianças até seis meses em sua composição. São seis parcelas mensais.

R$ 48: Pago às famílias com renda mensal de até R$ 178 e que tenham adolescentes de 16 ou 17 anos em sua composição.

Pago às famílias que continuam com renda mensal por pessoa inferior a R$ 89, mesmo após receberem outros tipos de benefício do programa.

Microcrédito de R$ 1 mil

Como o auxílio emergencial irá terminar no dia 31 de dezembro, o governo está estudando novas medidas para ajudar as camadas mais pobres da população e, liberar um microcrédito de R$ 1 mil àqueles que forem receber o benefício em 2021.

Seriam liberados empréstimos entre os valores de R$ 500 até R$ 1 mil. Será oferecido também ao Bolsa Família 2021 o auxílio-creche no valor de R$ 52,00 mensais e para os bons alunos, prêmios de R$ 1 mil.

O microcrédito é proposta do governo federal para dar incentivo aos microempreendedores e promover o crescimento de renda para a população.