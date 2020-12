Cadastro Único tem mais de 24 benefícios mensais

O Cadastro Único, ou CadÚnico, é um sistema do governo federal. Ele é usado como referência para implementar políticas públicas em estados e municípios, reunindo dados de famílias de baixa renda e extremamente pobres no Brasil. Desde 2003, então, o Cadastro Único um dos principais instrumentos do governo para a concessão de benefícios como o Programa Bolsa Família, Programa Minha Casa, Minha Vida, entre outros.

Quais os benefícios disponíveis no Cadastro Único?

Cada vez mais os estados e municípios utilizam o CadÚnico, integrando esforços de todas as esferas governamentais. Por outro lado, muitos programas inscritos são gerenciados por outros órgãos. Veja a lista de principais programas e benefícios sociais que usam as informações disponíveis no Cadastro Único:

Bolsa Família;

Minha Casa, Minha Vida;

Bolsa Verde ( Programa de Apoio à Conservação Ambiental);

PETI​ (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil);

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais;

Carteira do Idoso;

Aposentadoria para pessoa de baixa renda;

Programa Brasil Carinhoso;

Programa de Cisternas;

Telefone Popular;

Carta Social;

Pro Jovem Adolescente;

Tarifa Social de Energia Elétrica;

Passe Livre para pessoas com deficiência;

Isenção de Taxas em Concursos Públicos;

Benefício de Prestação Continuada;

Identidade Jovem (ID Jovem).

Como se inscrever no CadÚnico?

Em princípio, para se inscrever no Cadastro Único é preciso se dirigir a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) de seu município. Podem se cadastrar famílias que ganham até meio salário mínimo por pessoa ou até três salários mínimos de renda mensal ​tota​l. Ademais, os municípios costumam visitar essas famílias de baixa renda para efetuar o cadastramento. Nota-se, assim, que não é possível realizar o procedimento pela internet.

Dessa maneira, para efetivar o cadastro a família deve ter uma pessoa, com mais de 16 anos, responsável por responder às perguntas solicitadas. O mesmo deve apresentar seu CPF ou Título de Eleitor. Além disso, deve indicar no mínimo um documento de cada membro da família, e recomenda-se levar comprovante de endereço. Ademais, deve-se manter os dados atualizados. Quando há, por exemplo, mudança de endereço ou de trabalho, a orientação é ir até o CRAS para fazer a atualização.

Portanto, aqueles que não possuem documentos devem realizar uma entrevista, onde são orientados e encaminhados para tirar a documentação. Entretanto, enquanto o responsável não apresentar todos os documentos o cadastro fica incompleto.

