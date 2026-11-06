Vai fazer o Enem? Professor estratégia usada por jovem aprovado 18 vezes em vestibulares

Vai fazer o Enem? Professor estratégia usada por jovem aprovado 18 vezes em vestibulares

Você passa horas estudando, resolve exercícios, lê apostilas, mas, quando tenta lembrar o conteúdo, parece que tudo desapareceu? A dificuldade de recuperar informações é uma das preocupações de quem está se preparando para o Enem 2026, principalmente na reta final antes das provas, marcadas para os dias 8 e 15 de novembro.

A boa notícia é que estudar mais nem sempre significa aprender melhor. A maneira como o conteúdo é apresentado ao cérebro, as pausas durante a preparação e até a qualidade do sono interferem na capacidade de armazenar e recuperar informações.

Para ajudar os candidatos, o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, pós-PhD em Neurociências, reuniu dez estratégias que podem tornar os estudos mais eficientes. As recomendações têm como referência uma pesquisa científica sobre os mecanismos da memória e também são associadas a práticas utilizadas por estudantes com histórico de aprovações expressivas em vestibulares.

É o caso de Caio Temponi, reconhecido pelo RankBrasil após conquistar 18 aprovações em processos seletivos aos 14 anos. Entre os resultados está uma aprovação no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA).

O que acontece no cérebro quando você aprende?

Memorizar não significa simplesmente repetir uma informação até conseguir decorá-la. O processo envolve a criação de conexões entre neurônios e a capacidade de reativar essas redes quando necessário.

Esse mecanismo é abordado no estudo Técnicas para memorização: sobre as células de engramas, publicado em 2021 na revista internacional Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar.

O trabalho discute os chamados engramas, estruturas relacionadas ao registro das experiências e à formação das memórias. Também aborda a participação do hipocampo na criação de novas lembranças e da plasticidade sináptica na consolidação das informações.

Segundo Fabiano de Abreu Agrela, despertar o interesse pelo conteúdo e relacioná-lo a conhecimentos já adquiridos são caminhos para facilitar a aprendizagem.

“A memória não é um ato de força, mas um processo. Para ser eficaz, a informação precisa despertar interesse e criar conexões, respeitando os processos biológicos do cérebro”, explica o especialista, diretor científico do Centro de Pesquisa e Análises Heráclito (CPAH) e professor convidado da PUCRS.

10 estratégias para memorizar melhor antes do Enem

Na reta final, o candidato precisa organizar o tempo e evitar métodos que apenas criam a sensação de produtividade. Veja quais práticas podem ajudar a aproveitar melhor cada sessão de estudo.

Não decore aquilo que ainda não entendeu

Antes de tentar guardar uma fórmula ou definição, procure compreender como ela funciona. Em Matemática, por exemplo, entender a lógica por trás de uma equação ajuda a reconhecer quando e como aplicá-la. O mesmo vale para conceitos de História, Biologia e Química.

Transforme o conteúdo em uma explicação

Depois de estudar um assunto, feche o livro e tente explicá-lo com suas próprias palavras. Imagine que está dando uma aula para alguém que nunca teve contato com aquela matéria. Se não conseguir desenvolver o raciocínio, provavelmente existem pontos que precisam ser revistos.

Faça pausas em vez de estudar sem parar

Uma das recomendações é dividir o estudo em blocos de aproximadamente 20 a 30 minutos, com intervalos curtos entre eles. A proposta é manter a concentração e evitar o desgaste provocado por longos períodos de esforço mental.

Troque páginas de anotações por mapas mentais

Em vez de escrever textos extensos, organize os assuntos em esquemas com palavras-chave, imagens e ramificações. Ao revisar, o estudante consegue visualizar como os conceitos se relacionam. A técnica pode ser útil para conteúdos com muitas classificações e acontecimentos históricos.

Crie associações para guardar informações difíceis

Datas, fórmulas e sequências podem ser relacionadas a situações conhecidas, palavras ou imagens. Quanto mais fácil for identificar uma conexão com algo que já faz parte do repertório do estudante, maior será a possibilidade de utilizar essa associação como pista para recordar o conteúdo.

Use histórias e imagens para facilitar a lembrança

Transformar uma informação abstrata em uma imagem curiosa ou uma pequena história pode ajudar na memorização. O recurso também permite criar associações pessoais, tornando o conteúdo menos mecânico.

Preserve suas horas de sono

Virar a madrugada estudando pode parecer uma solução quando o calendário está apertado, mas a privação de sono prejudica a atenção e a aprendizagem. Durante o descanso, o cérebro participa da consolidação das memórias. Por isso, dormir também precisa fazer parte do planejamento.

Cuide da alimentação

Uma alimentação equilibrada fornece nutrientes necessários ao funcionamento do organismo e à saúde cerebral. Fontes de ômega 3, vitaminas e compostos antioxidantes fazem parte desse cuidado. Não existe, entretanto, um alimento isolado capaz de garantir uma memória melhor ou substituir bons hábitos.

Faça exercícios sem consultar as respostas

Ler e reler uma apostila pode transmitir a impressão de que o assunto foi aprendido. Para testar a memória, tente responder questões, escrever o que lembra e reproduzir fórmulas sem olhar as anotações. A recuperação ativa das informações ajuda a identificar lacunas no conhecimento.

Revise em dias diferentes e elimine as distrações

Não deixe para retomar um assunto somente na véspera da prova. Distribua as revisões ao longo dos dias e tente recuperar o conteúdo antes de consultar o material. Durante esse período, mantenha o celular afastado e desative notificações para reduzir interrupções.

Ansiedade pode fazer o candidato esquecer o que estudou?

Conhecer a matéria não significa necessariamente conseguir recuperá-la em qualquer situação. O estresse intenso e a ansiedade podem interferir na atenção e dificultar o acesso às informações armazenadas na memória.

É por isso que a preparação para o Enem também exige atenção à rotina. Estudar com organização, fazer pausas, dormir adequadamente e praticar questões são medidas que ajudam o candidato a chegar à prova em melhores condições de concentração.

As dez recomendações apresentadas por Fabiano de Abreu estão relacionadas a uma análise teórica dos mecanismos da memória. O estudo não realizou testes específicos com candidatos do Enem nem comprovou que a aplicação das técnicas resulte em determinado número de acertos.

Para quem fará o exame em novembro, a orientação prática é aproveitar os dias restantes para revisar os conteúdos prioritários, resolver provas anteriores e testar o próprio conhecimento. Na reta final, não basta reconhecer uma resposta quando ela aparece no livro: é preciso conseguir recuperar o que foi aprendido sem depender das anotações.