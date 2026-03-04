Los Angeles Lakers x New Orleans Pelicans: onde assistir o jogo da NBA hoje

O Los Angeles Lakers busca dar sequência às vitórias expressivas do fim de semana passado ao receber o New Orleans Pelicans na madrugada de quarta-feira, 4 de março. O jogo acontece no Crypto.com Arena em Los Angeles, Califórnia, e começa às 00h30 (de Brasília).

Transmissão do jogo do Lakers x Pelicans

Os fãs brasileiros poderão acompanhar o jogo ao vivo apenas pala NBA Pass, streaming oficial da liga, com narração em português para assinantes. A partida dessa madrugada vai começar às 00h30.

O Los Angeles Lakers entra na disputa como um legítimo candidato aos playoffs, ocupando atualmente a sexta posição com um recorde de 36-24. Sob o comando do técnico JJ Redick, os Lakers fizeram uma transição bem-sucedida de um ataque focado no garrafão para um sistema moderno, centrado no perímetro, que lidera a liga em aproveitamento de três pontos desde a chegada de Doncic. Entrando no terço final da temporada regular, os Lakers estão focados em manter sua posição para evitar a volatilidade do Torneio de Reclassificação, tendo conquistado recentemente vitórias convincentes sobre o Sacramento Kings e o Golden State Warriors.

O New Orleans Pelicans está passando por uma temporada marcada por transições e reestruturações. Com um recorde de 19-43, os Pelicans ocupam atualmente a 13ª posição na Conferência Oeste, focando-se principalmente no desenvolvimento de seu núcleo de novatos e na saúde a longo prazo de seu principal jogador, o ala Zion Williamson. A temporada 2025-26 viu o New Orleans adotar uma estratégia voltada para o futuro, dependendo fortemente de jogadores novatos como Jeremiah Fears e Derik Queen, em decorrência de mudanças significativas no elenco e problemas recorrentes de saúde entre os titulares veteranos.

Os Lakers se recuperaram fortemente de sua sequência de três derrotas, que começou com uma derrota brutal por 111 a 89 para seus rivais históricos, o Boston Celtics, antes de desperdiçar uma vantagem no final do jogo contra o Orlando Magic e perder outra partida apertada para o Phoenix Suns .

Desde então, porém, eles têm se saído bem, aproveitando-se da ausência de Steph Curry no time dos Warriors e voltando para casa para vencer o Sacramento Kings, pior time da conferência, e dar início a uma longa sequência de jogos em casa, sete dos próximos oito jogos dos Lakers serão disputados na Crypto.com Arena.

Os Pelicans vêm de uma derrota por 20 pontos para o Los Angeles Clippers no domingo, que encerrou sua sequência de quatro vitórias consecutivas. Zion Williamson ficou de fora pela primeira vez em 35 jogos, o maior número de sua carreira, devido a uma entorse no tornozelo direito sofrida contra o Utah Jazz.