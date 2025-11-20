NBA hoje: onde assistir Bucks x 76ers nesta quinta (20/11/25)

Philadelphia enfrenta Milwaukee após uma sequência de três derrotas fora de casa.

Na quinta-feira (20), às 22h (de Brasília), Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers se enfrentam no Fiserv Forum, em Milwaukee, em duelo pela temporada regular da NBA. A partida coloca duas das equipes mais fortes do Leste frente a frente em um confronto que promete ritmo intenso e holofotes nos astros das franquias.

Como assistir o jogo da NBA hoje de Bucks x 76ers

O jogo do Bucks x 76ers será transmitido pelo serviço da NBA, chamado de NBA Pass, em site oficial. O Philadelphia tentará encerrar sua sequência de três derrotas fora de casa quando os 76ers enfrentarem o Milwaukee.

Os Bucks têm um retrospecto de 6 vitórias e 4 derrotas contra adversários da Conferência Leste. Milwaukee tem um histórico de 2 vitórias e 1 derrota em jogos decididos por 3 pontos ou menos.

Os 76ers têm um recorde de 7 vitórias e 6 derrotas na Conferência Leste. O Philadelphia ocupa a quarta posição na Conferência Leste, com um aproveitamento de 38,1% nos arremessos de três pontos.

Os Bucks convertem 49,6% dos seus arremessos de quadra nesta temporada, o que representa 3,0 pontos percentuais a mais do que os 76ers permitem aos seus adversários (46,6%). Os 76ers têm uma média de 118,1 pontos por jogo, 0,6 a menos do que os 118,7 pontos que os Bucks permitem aos adversários.

Tyrese Maxey está com uma média de 31,9 pontos, 4,7 rebotes e 7,8 assistências por jogo pelos 76ers. Quentin Grimes tem uma média de 21,0 pontos e 2,0 rebotes, com aproveitamento de 46,7% nos últimos 10 jogos.

ÚLTIMOS 10 JOGOS: Bucks: 4 vitórias e 6 derrotas, com média de 115,5 pontos, 39,1 rebotes, 26,8 assistências, 7,7 roubos de bola e 4,3 tocos por jogo, com aproveitamento de 48,8% nos arremessos de quadra. Seus adversários tiveram média de 120,6 pontos por jogo.

76ers: 4 vitórias e 6 derrotas, com média de 113,6 pontos, 44,2 rebotes, 25,5 assistências, 7,8 roubos de bola e 6,1 tocos por jogo, com aproveitamento de 46,5% nos arremessos de quadra. Seus adversários têm média de 113,3 pontos.

LESÕES: Bucks: Kevin Porter Jr.: fora (tornozelo), Taurean Prince : fora (pescoço), Giannis Antetokounmpo: fora (virilha).

76ers: Paul George : situação indefinida (joelho), Adem Bona : situação indefinida (tornozelo), Joel Embiid: situação indefinida (joelho), Kelly Oubre Jr.: situação indefinida (joelho).