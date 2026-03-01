NBA: onde assistir ao jogo do 76ers x Celtics e transmissão hoje

No quarto e último encontro da temporada regular entre os rivais da Conferência Leste, o Philadelphia 76ers enfrentará o Boston Celtics no TD Garden, em partida válida pelo Sunday Night Basketball da NBC Sports. A partida neste domingo, 1º de março de 2026, começa às 22h (horário de Brasília).

Os fãs brasileiros poderão acompanhar o jogo ao vivo apenas pala NBA Pass, streaming oficial da liga, com narração em português para assinantes. A partida deste 1 de março vai começar às 22h.

Este será o 591º encontro entre Celtics e 76ers (incluindo playoffs), um recorde da NBA para jogos entre as duas franquias. Elas também já disputaram 22 séries de playoffs, um recorde da NBA (Boston lidera por 15 a 7).

Os 76ers não contarão com Joel Embiid , que sofreu uma distensão no músculo oblíquo direito durante a vitória da equipe na noite de quinta-feira sobre o Heat , assim como com Paul George, que está cumprindo uma suspensão de 25 jogos por violar a política antidrogas da NBA.

Os Celtics também não contarão com uma de suas estrelas, Jayson Tatum, que ainda se recupera de uma ruptura no tendão de Aquiles sofrida na temporada passada.

Os Sixers chegam ao jogo com um recorde de 33-26, ocupando a sexta posição na Conferência Leste. Os Celtics têm um recorde de 39-20 e estão em segundo lugar na Conferência Leste, com apenas o Detroit Pistons à sua frente na classificação do Leste.

No último outono, os 76ers e os Celtics se enfrentaram três vezes em três semanas, com o Philadelphia vencendo duas das três partidas (117 a 116 na estreia da temporada, em 22 de outubro, e 102 a 100 em 11 de novembro). O Boston venceu a final da NBA por 109 a 108, em 31 de outubro.

Após a derrota mais recente para o Philadelphia, os Celtics caíram para 5-7, mas desde então acumularam 33 vitórias e 12 derrotas, subindo para a segunda colocação no Leste, atrás do Detroit Pistons.