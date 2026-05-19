NBA: onde assistir Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs no jogo 1

As tão aguardadas finais da Conferência Oeste começam hoje à noite, 18 de maio, com o San Antonio Spurs viajando para Oklahoma City para enfrentar o atual campeão da NBA, o OKC Thunder.

O Oklahoma City Thunder e o San Antonio Spurs iniciam sua série das finais da Conferência Oeste hoje à noite no Paycom Center. A partida está marcada para às 21h30 (de Brasília).

O atual campeão, Thunder, avançou para as finais da Conferência Oeste após uma vitória por 4 a 0 contra o Los Angeles Lakers, enquanto o Spurs derrotou o Minnesota Timberwolves em seis jogos.

Após o jogo de hoje à noite, a série permanecerá em Oklahoma City para o Jogo 2, antes de se mudar para San Antonio para os Jogos 3 e 4. O vencedor desta série avançará para as Finais da NBA de 2026.

Os Spurs provaram ser a kriptonita do Thunder na temporada regular, vencendo quatro dos cinco confrontos e marcando mais de 110 pontos em todas as quatro vitórias. San Antonio também impressionou nos playoffs, derrotando o Portland Trail Blazers em cinco jogos na primeira rodada e o Minnesota Timberwolves em seis jogos na segunda. Apesar de jogar em média apenas 28,8 minutos, Victor Wembanyama lidera os Spurs com 20,3 pontos, 10,7 rebotes e 4,1 tocos até agora nesta pós-temporada.

Enquanto isso, o Oklahoma City tem dominado como o time número 1 do Oeste, com vitórias por 4 a 0 sobre o Phoenix Suns na primeira rodada e sobre o Los Angeles Lakers na segunda. O Thunder tem uma média de 121,3 pontos nesta temporada de playoffs, liderado pelos 29,1 pontos por jogo de Shai Gilgeous-Alexander.

Transmissão Thunder e Spurs

O jogo entre Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs está marcado para as 21h30 (horário de Brasília). A transmissão é da Amazon Prime e NBA League Pass, streaming oficial da liga.