O Philadelphia 76ers tentará ampliar sua sequência de quatro vitórias consecutivas ao receber o Boston Celtics

Onde assistir 76ers x Celtics hoje: transmissão da NBA sexta

Onde assistir 76ers x Celtics hoje: transmissão da NBA sexta

O Boston Celtics (2-3) e o Philadelphia 76ers (4-0) se enfrentarão na sexta-feira, na Xfinity Mobile Arena, às 20h (horário de Brasília). Quando essas duas equipes entrarem em quadra, Derrick White será um jogador para ficar de olho.

Em qual canal assistir 76ers x Celtics?

A Prime Video e a NBA League Pass, o serviço oficial de streaming, transmitirão o jogo de basquete do 76ers x Celtics nesta sexta-feira.

Dia do jogo: sexta-feira, 31 de outubro de 2025

Horário do jogo: 20h (horário de Brasília)

Canal de TV: Amazon Prime Video

Localização: Filadélfia, Pensilvânia

Arena: Xfinity Mobile Arena

Jogadores mais importantes de Celtics x 76ers

Celtics

Na última temporada, Jayson Tatum contribuiu com 26,8 pontos por jogo, além de 8,7 rebotes e 6,0 assistências.

Na temporada passada, White teve um desempenho excepcional na linha de três pontos, acertando 3,5 cestas por jogo.

Tatum teve uma média de 1,1 roubos de bola por jogo. White registrou 1,1 bloqueios por partida.

76ers