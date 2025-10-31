Onde assistir 76ers x Celtics hoje: transmissão da NBA sexta
O Philadelphia 76ers tentará ampliar sua sequência de quatro vitórias consecutivas ao receber o Boston Celtics
O Boston Celtics (2-3) e o Philadelphia 76ers (4-0) se enfrentarão na sexta-feira, na Xfinity Mobile Arena, às 20h (horário de Brasília). Quando essas duas equipes entrarem em quadra, Derrick White será um jogador para ficar de olho.
Em qual canal assistir 76ers x Celtics?
A Prime Video e a NBA League Pass, o serviço oficial de streaming, transmitirão o jogo de basquete do 76ers x Celtics nesta sexta-feira.
- Dia do jogo: sexta-feira, 31 de outubro de 2025
- Horário do jogo: 20h (horário de Brasília)
- Canal de TV: Amazon Prime Video
- Localização: Filadélfia, Pensilvânia
- Arena: Xfinity Mobile Arena
Jogadores mais importantes de Celtics x 76ers
Celtics
- Na última temporada, Jayson Tatum contribuiu com 26,8 pontos por jogo, além de 8,7 rebotes e 6,0 assistências.
- Na temporada passada, White teve um desempenho excepcional na linha de três pontos, acertando 3,5 cestas por jogo.
- Tatum teve uma média de 1,1 roubos de bola por jogo. White registrou 1,1 bloqueios por partida.
76ers
- Tyrese Maxey obteve uma média de 26,3 pontos por jogo na última temporada, além de 6,1 assistências.
- Kelly Oubre Jr. obteve uma média de 6,1 rebotes por jogo.
- Quentin Grimes teve um desempenho sólido nos arremessos de longa distância na temporada passada, convertendo 2,2 tentativas por jogo.
- Oubre teve uma média de 1,5 roubos de bola por jogo. Adem Bona registrou 1,2 bloqueios por jogo.